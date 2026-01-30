台中娃娃機店 占用騎樓仍嚴重

台中市夾娃娃機商家逾1600家，居全台之首，衍生噪音、占用騎樓、販售成人商品等亂象，去年申訴件數達24件，市府將加強稽查；桃園市去年只有4件申訴，卻訂了全國最嚴的自治條例。消保官提醒，消費者使用機台前，應檢視有無業者聯繫方式，避免求助無門。

全國娃娃機家數有1萬244家，台中有1632家，約占16%，數量全國第一。議員王立任、謝志忠指出，台中市自助選物販賣業管理自治條例實施後，對「國中小附近50公尺內不得設置」有大幅改善，但占用騎樓仍嚴重，不少業者被檢舉後撤除，不久又搬回去。

議員黃守達說，夾娃娃機屢見腥羶色商品，甚至變相結合賭博機制，近期更發生娃娃機店作為毒品交易所掩護的事件，市府只做表面稽查、缺乏系統性管理，形同默許亂象擴散，應強化跨局處聯合稽查與裁罰力道，並加嚴管理校園周邊。

經發局指出，台中市夾娃娃機違規樣態第一是占用馬路、騎樓，夜間喧譁居次，放置不當物品排第三，市府定期稽查，若查獲違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽即請道路主管機關移除，將加強稽查。

夾娃娃機店消費爭議也層出不窮，台中市法制局2024年接獲申訴18件，去年24件，最常見機台故障、投幣卻沒動、夾取物不如預期等；另有民眾快夾到保夾金額，機器突然故障「累積金額歸零」，氣到搖晃機台造成毀損，反而吃上官司。

台中市主任消保官何怡萱提醒，娃娃機業者應該符合規範，並在機台揭示業者名稱與聯繫電話；消費者使用機台前，應檢視有無業者聯繫方式，使用過程可全程錄影，或是拍照留存，以利後續提出消費申訴。

桃園市法務局主任消保官彭新澍表示，桃園市夾娃娃機申訴案件數量相對較少，前年跟去年都僅有4件，兩年來涉及商品不符的申訴案僅有1件，其餘多為夾子太鬆無法夾取，或是投入保證金後商品未正常掉落等操作問題；申訴少可能是因為涉及金額較小，民眾不願意申訴而選擇認賠。

彭新澍指出，桃園市夾物販賣機自治條例經過1年緩衝期，將在今年3月正式實施，對於保夾功能有嚴格規定，要求業者必須具備保證取物功能，且保證取物的價格要明確標示並與市場價值相當，相較於經濟部函釋僅要求達到保證金額7成的規定更嚴格，法令實施後，消保官將會同主管機關專案稽查，了解法令實際執行狀況。