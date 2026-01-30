聽新聞
新型繫留式氦氣球 九九峰亮相

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
九九峰氦氣球昨完成組裝，未來將可飛到高空欣賞九九峰、鳥嘴潭山水美景。記者賴香珊／攝影
九九峰氦氣球昨完成組裝，未來將可飛到高空欣賞九九峰、鳥嘴潭山水美景。記者賴香珊／攝影

南投縣九九峰氦氣球樂園預計2月11日試營運，縣府引進最新型繫留式氦氣球，近期進入關鍵測試階段，前晚動員逾40名人力組裝與充氣，歷時約7小時完成，昨天亮相。未來民眾搭乘升空可俯瞰九九峰地形地貌、鳥嘴潭人工湖及烏溪流域，飽覽自然美景。

南投縣觀光處長陳志賢說，九九峰氦氣球為台灣首座，也是目前唯一的繫留式氦氣球觀光體驗設施，全亞洲僅韓國首爾、日本大阪設有同類型設施，且多屬城市型。南投引進的繫留式氦氣球設置於九九峰，結合自然景觀，定位更具特色。

縣府引進的繫留式氦氣球為法國專業氦氣球製造商Aerophile的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，球體體積約6000立方公尺，在風速穩定情況下可搭乘最多30人，高度最高可達300公尺。

縣府前晚動員組裝九九峰氦氣球，出動近5輛氣槽車支援，排定2月2日邀集相關專家履勘，力拚氦氣球相關設施安全無虞如期試營運。

陳志賢說，2月營運將以升空至150公尺高度為主，相當於50層樓，屆時可俯瞰九九峰地形地貌、鳥嘴潭人工湖及烏溪流域，天氣條件良好時，夜間還能遠望台中、彰化夜景，未來也將規畫更高高度及夜間體驗。

