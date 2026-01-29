因應國際政經情勢變動…中市府偕東海大學邀大師提解方 系列講座明登場

全球政經情勢變動快速，台中在地製造業正面臨前所未有的轉型挑戰。台中市政府經濟發展局為協助產業提前布局，特別攜手東海大學，舉辦「台中市特定工廠AI永續大師講座系列」首場明天在東海大學茂榜廳舉辦，希望能引領企業接軌國際趨勢。

系列講座有10場，首場邀請全國工業總會最高顧問杜紫軍、對外關係協會會長令狐榮達，分別從國家競爭力與地緣政治視角，為企業主解析全球產業變局與因應策略。接續還將邀請元大投信董事長劉宗聖、台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助、國泰投信前董事長張錫教授等人參加。

經發局長張峯源表示，美國宣布重啟對等關稅政策後，全球經貿局勢震盪不斷，台中機械、手工具、自行車零組件等出口導向產業首當其衝。台美貿易協定將部分關稅降至15%，短期內雖緩解了壓力，但也突顯台灣製造業長期面對全球供應鏈移轉與政策不確定性的風險。如何將AI與永續轉化為可實際落地的經營策略正是講座的核心議題。

他說，講座不只是單向授課，而是為台中產業鏈打造一座「戰情室」，透過產官學深度交流，協助中小企業在高度不確定的國際環境中，找到清楚且可執行的轉型路徑，進一步強化產業的韌性與國際競爭力。

張峯源說，隨著歐盟CBAM今年全面實施，許多以往憑藉品質與價格優勢接單的金屬加工與零組件業者，若無法提出「碳身分證」，恐連報價資格都將喪失，產業面臨「前有關稅、後有碳稅」的雙重夾擊。台中是台灣精密機械產業的核心基地，若產業鏈受創，影響的不僅是地方經濟，更是整體製造根基，因此市府必須主動出擊，協助業者看清方向、提前布局。

杜紫軍說，台中擁有完整且具深度的產業聚落，中小企業不能再侷限於代工角色，而應善用AI進行製程優化與數位管理，朝向德國、日本式的「隱形冠軍」轉型。他以台中在地企業上銀為例，說明在利基市場做到極致、結合資通訊優勢，才能將工廠從「勞力密集」升級為「腦力密集」，這才是突破貿易壁壘與資源限制的根本之道。

令狐榮達也從地緣政治角度提出分析，隨著美國「美國優先」政策與對等關稅再度成為主軸，全球供應鏈正走向短鏈化與在地化，企業必須具備高度彈性與市場分散能力。台美談判中，針對半導體與特定汽車零組件的豁免措施，正是台中ICT與車用供應鏈切入高附加價值市場的重要契機，建議業者善用新貿易協定紅利，加速布局高技術門檻領域。