快訊

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫1600字長文痛訴司法

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

因應國際政經情勢變動…中市府偕東海大學邀大師提解方 系列講座明登場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局為協助產業提前布局，特別攜手東海大學，舉辦「台中市特定工廠AI永續大師講座系列」首場明天在東海大學茂榜廳舉辦。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局為協助產業提前布局，特別攜手東海大學，舉辦「台中市特定工廠AI永續大師講座系列」首場明天在東海大學茂榜廳舉辦。圖／台中市政府提供

全球政經情勢變動快速，台中在地製造業正面臨前所未有的轉型挑戰。台中市政府經濟發展局為協助產業提前布局，特別攜手東海大學，舉辦「台中市特定工廠AI永續大師講座系列」首場明天在東海大學茂榜廳舉辦，希望能引領企業接軌國際趨勢。

系列講座有10場，首場邀請全國工業總會最高顧問杜紫軍、對外關係協會會長令狐榮達，分別從國家競爭力與地緣政治視角，為企業主解析全球產業變局與因應策略。接續還將邀請元大投信董事長劉宗聖、台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助、國泰投信前董事長張錫教授等人參加。

經發局長張峯源表示，美國宣布重啟對等關稅政策後，全球經貿局勢震盪不斷，台中機械、手工具、自行車零組件等出口導向產業首當其衝。台美貿易協定將部分關稅降至15%，短期內雖緩解了壓力，但也突顯台灣製造業長期面對全球供應鏈移轉與政策不確定性的風險。如何將AI與永續轉化為可實際落地的經營策略正是講座的核心議題。

他說，講座不只是單向授課，而是為台中產業鏈打造一座「戰情室」，透過產官學深度交流，協助中小企業在高度不確定的國際環境中，找到清楚且可執行的轉型路徑，進一步強化產業的韌性與國際競爭力。

張峯源說，隨著歐盟CBAM今年全面實施，許多以往憑藉品質與價格優勢接單的金屬加工與零組件業者，若無法提出「碳身分證」，恐連報價資格都將喪失，產業面臨「前有關稅、後有碳稅」的雙重夾擊。台中是台灣精密機械產業的核心基地，若產業鏈受創，影響的不僅是地方經濟，更是整體製造根基，因此市府必須主動出擊，協助業者看清方向、提前布局。

杜紫軍說，台中擁有完整且具深度的產業聚落，中小企業不能再侷限於代工角色，而應善用AI進行製程優化與數位管理，朝向德國、日本式的「隱形冠軍」轉型。他以台中在地企業上銀為例，說明在利基市場做到極致、結合資通訊優勢，才能將工廠從「勞力密集」升級為「腦力密集」，這才是突破貿易壁壘與資源限制的根本之道。

令狐榮達也從地緣政治角度提出分析，隨著美國「美國優先」政策與對等關稅再度成為主軸，全球供應鏈正走向短鏈化與在地化，企業必須具備高度彈性與市場分散能力。台美談判中，針對半導體與特定汽車零組件的豁免措施，正是台中ICT與車用供應鏈切入高附加價值市場的重要契機，建議業者善用新貿易協定紅利，加速布局高技術門檻領域。

東海大學 供應鏈 美國 經濟發展 產業鏈 關稅 台中市

延伸閱讀

台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

前6屆都沒中過！台中購物節「千萬好宅」這家店開出 幸運得主曝得獎祕訣

台中購物節「千萬好宅」得主曝！到好市多南屯店消費7457元 爽成幸運兒

美中關稅變局 杜紫軍、令狐榮達剖析台灣產業續存關鍵

相關新聞

彰化市3月起大型廢棄家具清運將收費 16鄉鎮市同步跟進

彰化縣各鄉鎮市對於彈簧墊等大型廢棄家具的收費標準不一，彰化市公所今天表示，3月1日起，將依彰化縣政府115年公告修正 「...

協助農地工廠轉型！台中聚興產業園區完成招商 22家廠商陸續進駐

台中市許多位在農業用地的鐵皮工廠，長期以來未符土地使用規定，且缺乏整體規畫與審查把關，衍生公共安全、交通安全、環境污染及...

土方之亂…台中暫置場所只能撐1個月 副市長鄭照新籲中央提解方

中央今年實施土方新制，造成全國營建剩餘土方無法去化的窘境，營建業反彈聲浪不斷，台中市狀況尤為嚴重。台中副市長鄭照新今天出...

影／台中山區陪老人家做紅粿、圍爐 賴總統：多關心弱勢的人

賴清德總統上午到台中市北屯山區的弘道老人福利基金會陪老人家過年。100歲的老人家鍾波球還特別變了魔術給他看，賴總統也贈送...

彰化市70歲以上長者收到6千元大紅包 19年來已發放逾20億

春節即到來，彰化市70歲以上老人家每人可領到6千元「敬老禮金」大紅包，此一福利已邁入第29年，今年符合資格的長者共3萬1...

動員40人、7小時充氣 台灣首座繫留式氦氣球九九峰升空測試

南投縣九九峰氦氣球觀光體驗設施進入關鍵測試階段，昨天晚間7點展開充氣作業，動員超過40名人力協助組裝與充填，歷時約7小時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。