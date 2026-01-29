梅毒「逆勢」成長 台中「性福篩檢有梅有」提供免費匿名諮詢篩檢

衛福部疾管署最新統計資料顯示，去年全國愛滋病毒及淋病感染病例數已呈現下降趨勢，僅梅毒新增病例逆勢成長。台中市衛生局說明，台中愛滋病毒新增病例由2024年的1000例降至879例，淋病由7607例降至6417例，但梅毒病例由9737例增至9936例，顯示仍存在潛在傳播風險，呼籲市民提高警覺、落實防護與定期篩檢。

台中市衛生局說明，2月1日至3月31日，特別推出「『性』福篩檢有『梅』有～來都來了一起篩」，不限年齡，皆可至全市30家衛生所免費接受梅毒匿名諮詢與篩檢，並可同步接受愛滋篩檢或M痘疫苗接種，完成篩檢者，可獲得精美小禮物；高中職（含）以上在學學生可免費兌換1支愛滋自我篩檢試劑。

衛生局提醒，隨著西洋情人節及農曆春節將至，社交聚會與親密互動機會增加，應避免與不特定對象發生親密行為；如有發生親密行為，務必做好完整防護，最有效預防性傳染病為「全程正確使用保險套」。衛生局去年增設9部保險套販賣機，目前全市共設置36部，有需求的民眾可就近購買使用。

衛生局建議，若曾有不安全性行為，應主動接受性傳染病篩檢，及早發現、妥善治療，並主動告知伴侶一同就醫，避免產生「乒乓效應」而反覆傳染。

衛生局長曾梓展表示，性傳染病多數在初期症狀不明顯，定期篩檢是保護自己與伴侶最實際的行動；性傳染病相關疑問匿名諮詢與篩檢服務，可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打國內免付費1922防疫專線，或0800-001922洽詢；另有關台中市保險套販賣機設置資訊，請至台中市政府衛生局網站（https://www.health.taichung.gov.tw/1586565/post）查詢。