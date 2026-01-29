迎戰氣候變遷 中興大學、正瀚生技打造作物韌性質譜AI平台

因應全球暖化與極端氣候衝擊農業生產，中興大學與農業生技大廠正瀚生技公司合作，成立全球首座以農業永續與作物氣候韌性為核心的「質譜多體學與人工智慧研究中心」，29日正式揭牌，盼以高階質譜結合AI，為精準韌性農業建立科學化新模式。

「質譜多體學與人工智慧研究中心」揭牌儀式，由中興大學校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦共同主持，由正瀚生技投入新台幣1.5億元作為核心研發資源，象徵產學攜手深耕永續農業、回應氣候變遷挑戰。

中興大學指出，近年氣候異常頻繁，乾旱、低溫及高溫等逆境已成為影響作物產量與品質的關鍵因素。國際間逐漸形成共識，唯有提升作物本身的「氣候韌性」，才能在有限資源下兼顧產量與環境負擔。質譜AI中心在此背景下成立，目標是建立可量化、可預測的作物逆境反應科學基礎。

該中心由國內質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，建置超過4台高效能液相層析串聯式質譜儀，整合胜肽體、代謝體、脂質體與蛋白質體等多體學分析，並導入人工智慧模型，串聯分子解析、功能預測、實驗驗證到田間應用，打造完整研發鏈。

正瀚生技表示，一項傳統農業新產品研發動輒超過12年、投入逾3億美元，研發成本與時間壓力日增。透過質譜結合AI，可快速解析植物分子訊號，精準鎖定具潛力的活性分子，加速研發進程，突破高成本、長週期瓶頸。

目前正瀚已建構第一代AI預測模型，從856條候選胜肽序列中篩選出117條具抗逆境潛力的分子，並完成大豆、玉米等作物逆境測試，顯示可在乾旱、低溫後促進植株恢復生長。相關成果未來可應用於作物逆境預警與預備反應。

中興大學與正瀚生技強調，未來將持續深化合作，推動農業資材研發與商品化，培育多體學與AI跨域人才，結合循環經濟概念，提升台灣在永續農業與智慧農業領域的國際競爭力。 中興大學與正瀚生技公司成立首座質譜多體學與人工智慧研究中心，以創新科技投入永續農業研發，面對氣候變遷挑戰。圖／中興大學提供 中興大學與正瀚生技公司成立首座質譜多體學與人工智慧研究中心，以創新科技投入永續農業研發，面對氣候變遷挑戰。圖／中興大學提供 中興大學校長詹富智（左2）、正瀚生技董事長吳正邦（右2）一起見證質譜多體學與人工智慧研究中心啟用。圖／中興大學提供