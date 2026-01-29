協助農地工廠轉型！台中聚興產業園區完成招商 22家廠商陸續進駐

台中市許多位在農業用地的鐵皮工廠，長期以來未符土地使用規定，且缺乏整體規畫與審查把關，衍生公共安全、交通安全、環境污染及市容觀感等問題。台中市政府經濟發展局特別開發「潭子聚興產業園區」推動產業轉型，並全國首創百分之百輔導未登記工廠進駐。總計提供約合法工業用地8.7公頃，並已協助22家機械設備、金屬製品等製造業者進駐，打造符合綠建築規範的合法廠房，成功促成鐵皮工廠「轉身升級」。

經發局指出，園區廠商透過新建廠房、更新設備及投入研發，累計新增投資金額已超過76億元，預估可創造年產值近50億元，並提供上千個在地就業機會。目前已有4家廠商取得工廠登記證，另有2家完成建築物使用執照核發，產業聚落成形效益逐步展現。

經發局說，隨著產業型態由農業社會轉型為工商社會，部分企業因地利之便，逐步擴大使用既有農舍及鄰近農地，形成鐵皮工廠聚集現象。以有20年歷史的育仟企業為例，主要生產膠帶切台、打包機（夾）等打包工具機，為因應外銷訂單需求，過去擴建鐵皮廠房提升產能。近年考量永續經營與環境影響，順利把握潭子聚興產業園區招商契機，預計投資超過2億元進駐，並提供20個在地就業機會。

另如30年歷史的專業CNC車銑床設備零件製造商至信實業公司，原廠區位於潭子都市計畫農業區，也投入超過5億元進駐潭子聚興產業園區，興建新廠並導入智慧化機器設備及生產管理系統，預計創造近百個就業機會。廠區將種植59棵喬木、規畫近900平方公尺綠化空間，兼顧產業發展與環境永續。

經發局說，潭子聚興產業園區產業用地已全數完成招商，22家廠商正陸續進行建廠作業，進駐產業涵蓋金屬製品、機械設備、運輸工具及食品製造等類別。並自去年8月起，已有樺欣工業、亞細亞氣密隔音窗、祥誌工業、優旺機械等4家廠商取得工廠登記證，另有鐿鋼不銹鋼及振坤等2家公司取得使用執照，其餘廠商亦持續推進建廠程序。