土方之亂…台中暫置場所只能撐1個月 副市長鄭照新籲中央提解方

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新表示，台中土方暫置場所恐怕只能再撐1個月，希望中央盡速提出整體解決方案。圖／台中市政府提供
中央今年實施土方新制，造成全國營建剩餘土方無法去化的窘境，營建業反彈聲浪不斷，台中市狀況尤為嚴重。台中副市長鄭照新今天出席行政院會表示，現有土資場暫置時間可能只能撐1個月，市府已採取多項短期措施，但長期去化仍仰賴中央，呼籲中央盡快提出解方。

鄭照新指出，台中現在採取的短期因應措施，包含引導工地土方直送砂石場、盤點公有窪地作為暫時去化管道、配合中央的異地暫置方案等。其中約七成剩餘土方採取工地直送砂石場處理，公有窪地、異地暫置等方案市府也全力配合中央來做。

鄭照新表示，未來若要啟用其他暫置區，以目前規畫來看主要位於台中港特定區，市府須和港務公司商討收費標準、法令與行政程序等等，作業可能拖到年底，短期內無法紓解地方壓力；關鍵問題還是最終處理場，他呼籲中央，台中相關填海造陸等需土工程，應加速行政程序。

鄭照新也轉達地方意見，希望中央採取「分區實施」，依各地實際狀況調整新法的實施時程和配套措施；中部沒有足夠的最終去化場所，要採取跨縣市乃至跨區域合作，勢必讓運送成本上升，增加業者負擔，建議中央研議補貼措施，提升業者配合意願。

鄭照新強調，規畫最終去化場所本就需要時間，若中央有意願加速，台中市政府願意共同磋商、積極配合，希望中央正視地方的迫切需求，盡快提出整體解決方案。

