彰化市70歲以上長者收到6千元大紅包 19年來已發放逾20億

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，並動用警方護鈔。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，並動用警方護鈔。記者劉明岩／攝影

春節即到來，彰化市70歲以上老人家每人可領到6千元「敬老禮金」大紅包，此一福利已邁入第29年，今年符合資格的長者共3萬1911位，合計共發放1億9146萬餘元，市公所今天上午動用百餘人點鈔 分別由警方派員護鈔到指定場所發放。

彰化市公所表示，今年符合資格領取老禮金的70歲以上長者共3萬1911位，較去年多出1429人，發放金額增加857萬4千元，其中有2萬4694位長者選擇用轉帳，比例占77.38%，均已於27日撥入帳戶，另7217位選擇領現金，共發放4330萬2000元，選擇領現金的長者則今天可到各里辦公處或指定地點同步領取。

彰化市公所年年發放的敬老禮金是樁「大工程」，今天一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共100多人，群集在藝文生活館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放。由於同時有多達近4300多萬元的現金「滿街跑」，彰化警分局特別調派警力護鈔，並加強巡邏。

彰化市長林世賢今天上午分別前往南興里社區活動中心，以及光南里辦公處等地方，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。

彰化市公所自1997年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，後來再調增每人發放6千元，此一敬老禮金是彰化市長者的春節大紅包，曾有一年減為5千元，遭到長者抗議後，再恢復6千元至今，估計19年來的發放總金額已超過20億元，雖然成了市公所財政重大負擔，但沒有一任市長敢叫停。

市公所表示，今年凡是年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6千元及長壽麵線一份，讓老人家們歡度農曆春節。

彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，場面壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，場面壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，場面壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，場面壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，場面壯觀，市長林世賢也幫忙數鈔。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，場面壯觀，市長林世賢也幫忙數鈔。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，市長林世賢關心長者領取情形。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放4330萬元敬老禮金，市長林世賢關心長者領取情形。記者劉明岩／攝影

