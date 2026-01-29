走進森林當學生 奧萬大開課帶人聽鳥、找礦讀山林

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
鳥類調查研習班課程涵蓋鳥類外觀特徵、飛行姿態與鳴叫聲辨識，以及望遠鏡操作技巧，協助學員快速建立基礎辨識能力。圖／林保署南投分署提供
為推廣生物多樣性保育與自然科學教育，奧萬大自然教育中心首度結合生物觀察與地質探究，推出「鳥語花香－鳥類調查研習班」及「礦野之習-地質礦物研習班」，帶領學員深入中海拔森林與萬大溪流域，體驗台灣自然環境的多元面貌。

奧萬大森林遊樂區位於南投縣仁愛鄉，地處中部中海拔山區，園區內涵蓋針闊葉混合林、闊葉林、溪流、林緣及草地等多樣棲地，孕育豐富的森林生態。依歷年調查紀錄，園區已記錄超過百種鳥類，包括台灣藍鵲、白耳畫眉、黃山雀、藍腹鷴等特有種與特有亞種，並可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹等猛禽活動，是中部重要的鳥類棲息場域。

「鳥語花香-鳥類調查研習班」由具豐富野外經驗的陳德治教授授課，課程內容涵蓋鳥類外觀特徵、飛行姿態與鳴叫聲辨識，以及望遠鏡操作技巧，協助學員快速建立基礎辨識能力。課程並安排不同時段的野外調查實作，引導學員記錄鳥類數量與行為，進一步理解鳥類與棲地環境的關係。

奧萬大自然教育中心指出，園區及周邊地質構造明顯，岩石與礦物類型多樣，是進行地質教育的理想場域。「地質礦物研習班」將帶領學員走入中央山脈西側的萬大溪流域，透過實地踏查，探索溪谷中的地質構造與礦物分布。

林保署南投分署長李政賢表示，奧萬大自然教育中心長期以園區自然資源為核心，規劃研習課程引導民眾親近自然、認識生態，並培養保育意識，為社會累積環境保護的力量。

「鳥語花香-鳥類調查研習班」2月8日前報名可享早鳥優惠，「礦野之習-地質礦物研習班」2月15日前報名亦有優惠。相關活動資訊可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁查詢，或電洽049-2974499。

奧萬大有一百多種鳥類活動，生態資源豐富。圖／林保署南投分署提供
奧萬大 森林遊樂區 南投縣

