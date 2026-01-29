動員40人、7小時充氣 台灣首座繫留式氦氣球九九峰升空測試

南投縣九九峰氦氣球觀光體驗設施進入關鍵測試階段，昨天晚間7點展開充氣作業，動員超過40名人力協助組裝與充填，歷時約7小時完成，現場並出動近5輛氣槽車支援，為2月升空營運做好準備。

南投縣觀光處長陳志賢指出，九九峰氦氣球為台灣首座、也是目前唯一的繫留式氦氣球觀光體驗設施，全亞洲僅韓國首爾、日本大阪設有同類型設施，且多屬城市型，本案則設置於九九峰，結合自然景觀，定位更具特色。

縣府引進法國專業氦氣球製造商 Aerophile 最新型 Aero30NG 繫留式氦氣球，球體體積約6000立方公尺，在風速穩定情況下可搭乘最多30人，並透過纜繩與地面主機控制升降，高度最高可達300公尺。

陳志賢說，初期營運將以150公尺高度為主，相當於50層樓，屆時可俯瞰九九峰地形地貌、鳥嘴潭人工湖及烏溪流域，天氣條件良好時，夜間還能遠望台中、彰化夜景，未來也將規畫更高高度及夜間體驗。

他指出，1月27日已完成氦氣球機電控制室、飛行平台與絞鍊等地面設施，充氣與組裝過程全程縮時攝影，未來將於氦氣球體驗中心播放，讓遊客了解氦氣球運作流程與安全設計。

陳志賢表示，縣府將依南投縣固定式氦氣球申請設置營運管理作業規則，排定2月2日邀集建築、土木、消防、機電、觀光遊憩等領域專家，以及縣府消防局、建設處等單位辦理履勘，待確認設施安全無虞後，才會核發營運證明書，開放正式使用。