彰化縣民進黨民調…福興鄉長由黃厚綿勝出 北斗區議員今晚登場

民進黨彰化縣黨部昨晚辦理福興鄉長選舉民調，由福興鄉民代表黃厚綿勝出，將代表民進黨投入福興鄉長選舉，落敗的福興鄉公所秘書陳巧芬在民調出爐後，表示會團結攜手支持黃厚綿；民進黨今晚的初選民調重頭戲則是北斗區議員初選，預期激烈外也充滿爭議。

至於民進黨花壇鄉長初選民調，則訂明天（30日）晚間舉辦，由在本屆參選鄉長失利的葉繼元與鄉民代表許澤鈿對壘，兩人除製作看板宣傳外，並打網路戰，預定明天即會公布民調結果。

最受矚目的仍是將在今晚舉行的民進黨縣議員第7選區（北斗區）初選民調，第7選區將提名2席，卻有現任議員李俊諭、前縣議員黃盛祿的妻子陳似梅及前縣議員江熊一楓登記，形成3搶2，不過，江熊一楓卻因助理費案被羈押看守所，遭陳似梅質疑登記簽名的真實性。

黃盛祿本月27日即偕同陳似梅到彰化地檢署，控告江熊一楓陣營涉嫌偽造文書，並向法院聲請假處分，應暫緩民調及提名作業。不過，民進黨彰化縣黨部仍布今晚的民調照常舉行。