連20年全成基金會辦獨老圍爐 攜手台中郵局首發客製郵票當賀禮

台中全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢長者舉辦圍爐，昨席開24桌邀請300名老人圍爐，今年攜手台中郵局，首度以長輩們慶生、參與活動的身影客製化成「守護社區老朋友」郵票，當過節賀禮，104歲尹姓人瑞開心指著郵票說，「這是我耶！」很驚喜自己也能成為郵票主角。

另外，台中市烏日區溪埧里里長陳登正號召轄區在地企業慷慨解囊，在溪埧里活動中心舉辦「寒冬送暖」關懷活動，為40戶中低收入家庭及獨居長者提供米糧、食品罐頭、香腸禮盒等豐富物資，並發放每戶5000元的慰問金。烏日警分局溪南派出所員警到場維持現場秩序與護鈔安全，所長陳佑而更化身宣導大使，將識詐觀念送入鄉親心坎裡，場面溫馨。

全成基金會董事長聶玉美說，今年的圍爐出動長照交通車接送長者，並租用3輛遊覽車邀請海線大安區、清水區、梧棲區等9行政區獨居老人一起共享圍爐餐會，包括萬和宮、佛光山惠中寺、歐客佬等多家企業、團體準備年過年物資大禮包贈送，台中心馨慈善協會特別在現場提供禦寒保暖帽，陪伴長者過年冬。

聶玉美指出，全成迎來第20年「寒冬送暖 歲末圍爐」活動，為了讓長者在圍爐中留下珍貴紀念，攜手長年關注社區獨老議題的台中郵局特別客製專屬獨老「守護社區老朋友」及「金歲同慶、溫暖同行」的特製郵票，內容結合了基金會志工陪伴長者吹蠟燭、過生日的感人瞬間，讓長輩在共享歡聚共餐時刻中，也能獲得獨一無二與收藏的年節賀禮。