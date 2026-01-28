快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

頑童台中洲際演唱會將登場 中市府規劃交通疏運

中央社／ 台中28日電

華語嘻哈天團頑童MJ116演唱會將於1月31日及2月1日在台中市洲際棒球場登場，市府今天表示，每場預計吸引逾3萬樂迷到場，已完成整體規劃及交通疏運安排。

「頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會」將於1月31日及2月1日在台中市洲際棒球場登場，兩場演出門票皆已完售，每場預計吸引逾3萬名樂迷到場。

台中市政府新聞局長欒治誼表示，為讓觀眾安心進場、盡情享受演出，市府已與主辦團隊完成整體規劃及交通疏運安排，並將於演唱會前辦理緊急疏散安全演練，全面檢視活動期間各項安全與動線規劃。

欒治誼指出，為確保演唱會當日各項作業順利進行，警方將比照前次大型演唱會模式，於1月30日在洲際棒球場周邊辦理演唱會前演練。

配合演唱會進行，演唱會當天將自下午2時起，實施周邊道路交通管制，管制路段包括四平路（環中路至568巷）、洲際路（四平路至豐樂一街）及崇德十九路（崇德路至洲際一街）等，請一般車輛配合改道行駛，相關措施將依現場人流狀況彈性調整，儘速解除交通管制。

在交通疏運方面，新聞局說明，除完善的大眾運輸，主辦方本色音樂亦規劃免費接駁服務，將自下午2時起營運至散場疏運完成，包括設置高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站等4處主要接駁站點，方便外縣市及市區民眾轉乘。市府也將同步規劃散場接駁及人車分流動線，並加派警力及工作人員引導，協助樂迷平安、有序返程。

演唱會 台中市 棒球場

延伸閱讀

專訪／成語蕎瘋狂追大咖韓星哭「桃花沒了」 急凍20顆卵密謀精主

新民調...逾8成看好輝達、北士科 7成相信吸引更多國際企業

獨家套票將開賣！大勢韓團SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

相關新聞

彰化市3月起大型廢棄家具清運將收費 16鄉鎮市同步跟進

彰化縣各鄉鎮市對於彈簧墊等大型廢棄家具的收費標準不一，彰化市公所今天表示，3月1日起，將依彰化縣政府115年公告修正 「...

名間焚化爐爭議大 民團要求南投縣府停止範疇界定會議

針對南投縣政府1月31日將召開名間焚化爐二階環評範疇界定會議，名間鄉反焚化爐自救會與環團今共同召開記者會，指出本案缺乏2...

台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

台中市政府近期強力推動的「台中Hi8 全城開趴」系列活動傳出捷報！市府經發局今（28）日表示，活動上線僅短短30天，消費...

水噹噹關懷協會連辦14年寒冬送暖 何欣純讚「台灣最美的風景是人」

農曆春節將近，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，今天上午連續14年舉辦溫馨關懷、寒冬送暖活動，在歲末...

過年垃圾怎麼丟？懶人包看懂彰化26鄉鎮市春節清運規劃

春節即將到來，彰化縣環境保護局今天公告春節連假期間（2月14日至2月22日）垃圾清運時程，其中大年初一到初三各鄉鎮市全部...

500億台中超巨蛋招商 創體育場館BOT新高

台中市長盧秀燕去年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。