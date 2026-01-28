聽新聞
0:00 / 0:00
彰化市3月起大型廢棄家具清運將收費 16鄉鎮市同步跟進
彰化縣各鄉鎮市對於彈簧墊等大型廢棄家具的收費標準不一，彰化市公所今天表示，3月1日起，將依彰化縣政府115年公告修正 「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，據了解，目前已有16個鄉鎮市將採取收費。
彰化市清潔隊表示，依廢棄物清理法規定，廢棄物代清除費由地方主管機關彰化縣政府統一訂定，目前彰化縣已有16個鄉鎮市跟進，彰化市周邊鄰近鄉鎮如鹿港鎮、伸港鄉、芬園鄉等也以該標準實施收費。
清潔隊強調，如果大型家具（含彈簧床）清運服務實施不收費，恐有大量鄰近鄉鎮彈簧床、沙發、櫃子等湧入，勢必造成彰化市大型家具遽增，實施收費後，除落實依法行政外，也有助避免因跨區棄置造成彰化市環境及行政負擔，
清潔隊表示，自3月1日起，彰化市調整大型家具清運收費是因應縣內各鄉鎮市一致收費標準，並非額外加重市民負擔，而是落實使用者付費原則，確保清潔資源得以合理運用，彰化市公所後續將持續透過官網、臉書及相關宣導管道，向市民清楚說明收費標準申請流程及注意事項，期盼市民共同配合，一起維護乾淨、健康、 宜居美麗城市。
彰化縣修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」12月2日正式上路，明訂各鄉鎮市「應」依辦法執行，避免各鄉鎮「各做各的」的狀況，制度也加入「以件計價」與「隨袋計價」，同時調整費用以反映人力、油料與勘查等必要成本，專車收運的計價全面調整垃圾子車部分，家戶每車由1000元調為4300元，非家戶從3500元調為6600元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言