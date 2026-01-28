快訊

請假超過一年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

台中重現WBC巨型棒球 府前廣場直播經典賽

中央社／ 台中28日電

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打。台中市政府宣布，具特殊歷史意義的「2023 WBC巨型棒球紀念裝置藝術」移展至市府願景館展示，3月5日至8日在府前廣場直播賽事。

台中市運動局今天發布新聞稿，「台中限定」的巨型紀念球，源自2023年經典賽期間，由MLB官方要求各預賽承辦城市結合在地特色設置的裝置藝術。當時全球僅有台中、日本東京、美國邁阿密及鳳凰城等4座城市設置，象徵承辦國際頂級賽事的榮耀。

運動局說明，該紀念球的視覺設計獲WBC官方授權，並由2022年葛萊美獎得主設計師李政瀚，攜手台中在地彩繪藝術家賴銘祥共同創作，融合台灣多元文化元素與台中城市意象，曾是洲際棒球場最具代表性的地標之一。市府整理紀念球，2025年12月31日進駐願景館開放參觀。

運動局提到，2月2日起連續4週推出「中市府前WBC直播抽好禮！週週抽、現場領 一起為中華隊加油！」活動，前3週將抽出限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週一在運動局官方粉絲專頁開放留言應援，每週五公開抽獎。

3月5日至3月8日賽事直播期間，市府加碼準備10份「現場好禮」在直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨幕前，共同感受賽事熱潮。

直播 經典賽 台中

延伸閱讀

經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

經典賽／「歐吉桑」陳冠宇投入集訓 旅美投手陳柏毓也報到了

霍諾德徒手攀登101世界關注！Netflix直播觀看數登全球排行榜第3名

棒球／中信兄弟參戰美洲棒球冠軍聯賽 球團：派二軍參賽

相關新聞

名間焚化爐爭議大 民團要求南投縣府停止範疇界定會議

針對南投縣政府1月31日將召開名間焚化爐二階環評範疇界定會議，名間鄉反焚化爐自救會與環團今共同召開記者會，指出本案缺乏2...

台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

台中市政府近期強力推動的「台中Hi8 全城開趴」系列活動傳出捷報！市府經發局今（28）日表示，活動上線僅短短30天，消費...

水噹噹關懷協會連辦14年寒冬送暖 何欣純讚「台灣最美的風景是人」

農曆春節將近，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，今天上午連續14年舉辦溫馨關懷、寒冬送暖活動，在歲末...

過年垃圾怎麼丟？懶人包看懂彰化26鄉鎮市春節清運規劃

春節即將到來，彰化縣環境保護局今天公告春節連假期間（2月14日至2月22日）垃圾清運時程，其中大年初一到初三各鄉鎮市全部...

500億台中超巨蛋招商 創體育場館BOT新高

台中市長盧秀燕去年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民...

南投草屯嘉老山納骨塔 單月賣破1億充盈鎮庫

南投草屯鎮長簡賜勝就職滿周年，其上任後活化公共造產，其中嘉老山公墓納骨塔2樓新建櫃位，開放販售1個月就賣破1億元，為鎮庫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。