李遠走訪台中文化基地 重溫賓士美髮水「男人味」

中央社／ 台中28日電

台中「富興工廠1962」活化台灣首間通過政府立案的化妝品工廠，入選百大文化基地，文化部長李遠今天走訪，看見賓士美髮水，笑說是「我們那個年代男人油頭粉面的味道」。

文化部去年在全台徵選110處百大文化基地，李遠也親身走訪澎湖、宜蘭、花蓮、高雄等地，帶領大眾「開箱」文化基地，今天在台中市政府文化局副局長施純福陪同下，造訪富興工廠1962文創聚落與中央書局

富興工廠1962前身是1931年創立的「盛香齋」，專營林森美髮霜及面霜；戰後更名為「盛香堂」，成為首間通過政府立案的化妝品工廠；1953年工廠遷移至位於台中火車站後站附近的復興路上後，與國外品牌合作許多知名產品，如那英面霜、雪芙蘭潤膚霜及櫻桃黑砂糖香皂等。

富興工廠1962創辦人許清皓表示，品牌後來遷至新址，舊工廠大約自2000年開始荒廢，2021年他為了尋找老屋辦公室而意外發現這座舊工廠，當時窗戶、中庭都是廢墟狀態，他本身從事建築設計，在進駐後重新整理為綜合性園區，並在2021年12月以「富興工廠1962」之名開幕。

目前富興工廠1962共有17個品牌進駐，涵蓋餐飲、選物、辦公空間等，其中有男士理髮廳特別向盛香堂生產品牌致敬，陳列綠色的「賓士」美髮水與「櫻桃」牛乳香皂，讓民眾可以理髮又理解歷史。

李遠今天看到「賓士」美髮水，直呼這是當年幾乎每個台灣男人一定都會用到的，但他笑說，自己當年平頭也沒錢，所以沒用。

李遠向媒體表示，他很驚訝富興工廠1962可以連結至台灣最早化妝品品牌，他認為，文化基地最重要就是歷史感，能與歷史連結並以現代方式經營，是最特別的地方。

台中中央書局在日治時期是傳遞現代知識與文化的重要據點，戰後不同時期也肩負不同的角色與使命，後在1998年結束營業，直至2015年信誼基金會與上善人文基金會共同承租及進行修繕，才在2020年1月重新以書店之姿面向大眾。

中央書局董事長林承俊與信誼基金會公關處長林瑞丹今天導覽中央書局，林瑞丹提到，中央書局近年也與國立台灣交響樂團（NTSO）、國立台灣工藝研究發展中心等單位合作，辦理多種活動。

李遠說，多年前他也曾來參加讀書會，中央書局具重要歷史意義，文化基地的遴選方式很特別，不管據點或大或小，看重的是影響力，很高興民間有中央書局，還有工藝中心、NTSO來支援展覽，政府能做的就是將不同文化景點連接起來，讓台灣人可以生活在文化環境中。

