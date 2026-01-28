台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

台中市政府近期強力推動的「台中Hi8 全城開趴」系列活動傳出捷報！市府經發局今（28）日表示，活動上線僅短短30天，消費登錄金額已強勢衝破90億元大關，表現亮眼，遠超國內多數縣市購物節的年度成果；經發局2月1日加碼在一中商圈舉辦抽獎，現場將抽出現金8.8萬元共10名。

經發局長張峯源說，此次活動快速放大效益，關鍵在於台中長年累積的「慶典底氣」，並透過「人流、商品流、消費金流」三大動能同步啟動，形塑完整而強勁的消費生態系。

張峯源說明，「人流」動能方面，台中成功以演唱會經濟帶動全國目光。五月天、頑童MJ116 等指標性演唱會接力登場，吸引全台歌迷湧入台中，加上超人氣精靈代言燈會、元旦升旗等大型活動同步登場，將追星人潮有效轉化為觀光客流，串聯商圈、市集與景點，為城市注入源源不絕的人氣與活力。

「商品流」方面，全市參與購物節業者近26萬家，其中超過2萬家特約店家主動響應，推出逾3萬項優惠方案；台中市商業會舉辦超過680攤的「百工百業博覽會」，由市長盧秀燕親自與百業互動，成功將在地產業直接推向消費者。

「消費金流」表現上，外縣市購買力成為活動重要支撐。最新統計顯示，外縣市消費登錄金額已突破15億元，前三名依序為彰化縣、南投縣及雲林縣，其中彰化縣消費金額占外縣市總額28.7%、占整體登錄金額4.2%，且全台共有18個縣市登錄金額突破千萬元。