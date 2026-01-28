快訊

親中是原罪？川普上調南韓關稅，台灣錯誤解讀

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

台中國家歌劇院3月推藝想春天系列 浮聲之城揭幕

中央社／ 台中28日電

台中國家歌劇院「藝想春天Arts NOVA」系列將於3月登場，由美籍華裔作曲家黃若創作的沉浸式交響作品「浮聲之城」揭開序幕，預計3月28日、29日共演出4場。

台中國家歌劇院2026年「藝想春天Arts NOVA」系列將於3月登場，以備受國際矚目的沉浸式交響作品「浮聲之城」揭開序幕。

台中國家歌劇院說明，「浮聲之城」由歌劇院與英國曼徹斯特國際工房、美國紐約林肯中心等場館共同製作，自2024年6月於曼徹斯特Aviva Studios世界首演後，已巡演紐約、倫敦、北京等地。

目前定居紐約的黃若，成長於中西文化交融的環境，作品常探討身分認同、都市化與自然失衡等主題，受中華古樂、民謠以及西方前衛音樂影響，並自創多維主義技法。

黃若認為，音樂是生命、是呼吸、是律動。當觀眾坐在舞台前觀看演出時，會感到被束縛，他將音樂視為空間、時間、色彩和聲音的多維度體驗，人們應該能夠圍繞著聲源走動，或被它環繞。

「浮聲之城」將於3月28日、29日在台中演出4場，台中國家歌劇院表示，觀眾事先下載App後，會被分配由BBC愛樂管絃樂團預錄的11條音軌之一，每一軌對應一個樂器聲部。再從歌劇院周邊6大漫遊主題中，自選一條路線出發，步行20至40分鐘的城市風采後回到大劇院，欣賞由指揮張致遠帶領國立台灣交響樂團現場演奏的「浮聲之城」；觀眾可以在大劇院舞台上穿梭在各項器樂聲部之間，感受音樂的包覆、打破舞台的界線和觀眾席的視野。

音樂 觀眾

延伸閱讀

侯昌明、曾雅蘭受困紐約！遇「10年一見」暴風雪返台班機取消 -10度極凍現況曝光

東北暴雪 美國新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班

金馬影帝徹底消失變外送員　8歲女兒一句話暖哭全場

格陵蘭離紐約更近！ 學者揭中共北極野心「掌握打擊美國本土最短路徑」

相關新聞

台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

台中市政府近期強力推動的「台中Hi8 全城開趴」系列活動傳出捷報！市府經發局今（28）日表示，活動上線僅短短30天，消費...

過年垃圾怎麼丟？懶人包看懂彰化26鄉鎮市春節清運規劃

春節即將到來，彰化縣環境保護局今天公告春節連假期間（2月14日至2月22日）垃圾清運時程，其中大年初一到初三各鄉鎮市全部...

500億台中超巨蛋招商 創體育場館BOT新高

台中市長盧秀燕去年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民...

南投草屯嘉老山納骨塔 單月賣破1億充盈鎮庫

南投草屯鎮長簡賜勝就職滿周年，其上任後活化公共造產，其中嘉老山公墓納骨塔2樓新建櫃位，開放販售1個月就賣破1億元，為鎮庫...

台中某托嬰中心被取消準公托資格歇業疑要再營業 社會局回應

台中海線地區一家私立托嬰中心，曾涉及師資登載不實，判刑確定。台中市社會局去年已取消準公托資格，業者宣布歇業，民眾質疑業者...

同樣來自台中一中 「台大媽媽讀書會」陳美利接會長

一群就讀台中一中又考上台大的學生媽媽們，為了照顧北漂的兒子，籌組成立「台大媽媽讀書會」今天進行第三、四屆的會長交接。新任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。