水噹噹關懷協會連辦14年寒冬送暖 何欣純讚「台灣最美的風景是人」

農曆春節將近，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，今天上午連續14年舉辦溫馨關懷、寒冬送暖活動，在歲末年前送上物資，關懷未符合社會救助資格的弱勢邊緣戶。民進黨台中市長參選人何欣純也到場，她說，「台灣最美的風景是人」，在台中尤其如此，有無數志工與善心人士默默付出，將愛與溫暖送到需要的人身邊，讓這座城市始終保持溫柔而堅定的力量。

何欣純表示，「寒冬送暖」能連續14年不間斷，靠的不是口號，而是一群人長期累積的信任與實際行動。許多弱勢家庭並非不努力，而是卡在制度邊緣，更需要社會多一點理解與支持。她也肯定台中豐厚的志工能量與公益力量，讓城市在寒冬中依然充滿溫度，未來將持續努力，讓這分溫暖延續，讓台中越來越有人情味。

台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞指出，「寒冬送暖」14年來從未間斷，累計投入超過500萬元，今年除發放每戶1000元慰問金外，還準備白米、麵線、拉麵、泡麵、罐頭等民生物資，並特別加入燕麥奶，補充長輩體力，希望在寒冬中減輕生活壓力。

市議員陳雅惠說，活動不只是物資發放，更希望讓民眾感受到陪伴與尊重，現場特別安排義剪服務、台灣小吃分享與春聯贈送，讓鄉親「暖心也暖胃」。