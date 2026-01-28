過年垃圾怎麼丟？懶人包看懂彰化26鄉鎮市春節清運規劃

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
春節即將到來，彰化縣環境保護局今天公告春節連假期間垃圾清運時程，其中大年初一到初三各鄉鎮市全部停收沿線垃圾，部分鄉鎮市定點收運站則有收運，民眾可注意相關訊息。圖／環保局提供
春節即將到來，彰化縣環境保護局今天公告春節連假期間（2月14日至2月22日）垃圾清運時程，其中大年初一到初三各鄉鎮市全部停收沿線垃圾，部分鄉鎮市的定點收運站則有收運，環保局呼籲民眾注意相關訊息，非垃圾收運時段請將垃圾妥善打包，並做好分類，暫置於家中。

彰化縣環保局公告，大年初一到初三各鄉鎮市全部停收沿線垃圾，但大年初一在彰化、和美、埔心及北斗部分定點收運站有收運，大年初二則有彰化、和美、溪湖、田中、大村、埔心、永靖、社頭、北斗及芳苑等鄉鎮市部分定點持續開放收運，大年初三各定點收運站恢復正常收運，請民眾多加利用。

為因應民眾在春節前都會加強清理家園，垃圾量跟著增加，部分鄉鎮市除既有收運車次外，將加開垃圾清運車次，2月15日小年夜有鹿港、和美、秀水、芬園、員林、溪湖、大村、永靖、大城及田尾等鄉鎮市將增加清運班次，2月16日除夕，則有花壇、芬園、大城及竹塘將加開車次清運，實際清運時間建議參考樂圾通及清運e點通APP。

環保局提醒，民眾可透過各鄉鎮市公所官方網站或臉書粉絲專頁，查詢最新垃圾清運資訊，即時掌握春節期間收運動態。另春節期間如有巨大家具需清運，部分公所須事先登記，民眾可參考環保局網站所提供的各鄉鎮市巨大家具清運圖卡，或直接洽詢所在地公所辦理。

環保局呼籲民眾，在春節連假期間，非垃圾收運時段請將垃圾妥善打包，並暫置在家中，切勿提前堆置於住家門前或路旁，以免遭野狗、老鼠翻找，影響環境衛生及市容。

