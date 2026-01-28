快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

500億台中超巨蛋招商創新高 何欣純籲公開詳細專業評估報告

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純今天出席市議員陳雅惠舉辦的水噹噹溫馨關懷寒冬送暖活動。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今天出席市議員陳雅惠舉辦的水噹噹溫馨關懷寒冬送暖活動。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕去年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採民間規畫投資（BOT），預估投資金額約500億元，規模與投資額度均創全國體育建設新高，1月26日至4月27日公告招商。民進黨台中市長參選人何欣純今表示，支持蓋超巨蛋，但市府要公開該案詳細的專業評估報告。

台中市府指出，超巨蛋採用民間自行規畫提案的BOT模式，民間投資者全額出資興建，市府提供場地，不僅可加快建設速度，也降低政府財政壓力；市府會建立專業審查機制，邀請都市計畫、建築、交通及財務等領域專家共同把關，確保兼顧公共利益與服務品質。

何欣純今天出席市議員陳雅惠舉辦的水噹噹溫馨關懷寒冬送暖活動，她指出，台中是第二大城市，人口全台第二多，當然值得一座超巨蛋，她全力支持蓋超巨蛋，但龐大的公共工程需要詳細專業的評估報告，台中市議員曾質疑超巨蛋沒有經過詳細的專業評估報告。

何欣純提到，超巨蛋BOT案投資金額超過500億，創下全國新紀錄，更需要專業詳細評估，資訊也需要公開透明，這是市民權益，她支持興建超巨蛋，但呼籲台中市府告訴市民該案詳細的專業評估報告。

超巨蛋位於水湳經貿園區創研一用地，基地約16.35公頃，預計容納人數4.5萬人，市府規畫最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等等；外型初步規畫為較具科技感的葉片型，實際造型以投資人設計為主。

民進黨台中市長參選人何欣純今天出席市議員陳雅惠舉辦的水噹噹溫馨關懷寒冬送暖活動。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今天出席市議員陳雅惠舉辦的水噹噹溫馨關懷寒冬送暖活動。記者陳秋雲／攝影

超巨蛋 何欣純

延伸閱讀

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她

名嘴喊台中「敬老愛心卡」放寬為每年兩萬點 何欣純：會評估

相關新聞

500億台中超巨蛋招商 創體育場館BOT新高

台中市長盧秀燕去年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民...

南投草屯嘉老山納骨塔 單月賣破1億充盈鎮庫

南投草屯鎮長簡賜勝就職滿周年，其上任後活化公共造產，其中嘉老山公墓納骨塔2樓新建櫃位，開放販售1個月就賣破1億元，為鎮庫...

台中某托嬰中心被取消準公托資格歇業疑要再營業 社會局回應

台中海線地區一家私立托嬰中心，曾涉及師資登載不實，判刑確定。台中市社會局去年已取消準公托資格，業者宣布歇業，民眾質疑業者...

同樣來自台中一中 「台大媽媽讀書會」陳美利接會長

一群就讀台中一中又考上台大的學生媽媽們，為了照顧北漂的兒子，籌組成立「台大媽媽讀書會」今天進行第三、四屆的會長交接。新任...

彰化晨陽學園雙喜臨門 獲捐兩輛交通車後學生單車去環島

彰化縣晨陽學園今獲捐兩輛交通車，學園學生並展開單車環島之旅，透過車輛象徵社會各界攜手支持和陪伴，逐步培養遵守社會規範、逆...

台中公司企業老闆愛心前進彰化偏鄉 連辦3年喜願家園圍爐宴

原物料上漲及台美關稅衝擊中小企業，台中市經營者協會面臨募款困難，幸獲台中市政府工策會協助籌足善款，今招待彰化縣喜願家園院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。