500億台中超巨蛋招商創新高 何欣純籲公開詳細專業評估報告

台中市長盧秀燕去年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採民間規畫投資（BOT），預估投資金額約500億元，規模與投資額度均創全國體育建設新高，1月26日至4月27日公告招商。民進黨台中市長參選人何欣純今表示，支持蓋超巨蛋，但市府要公開該案詳細的專業評估報告。

台中市府指出，超巨蛋採用民間自行規畫提案的BOT模式，民間投資者全額出資興建，市府提供場地，不僅可加快建設速度，也降低政府財政壓力；市府會建立專業審查機制，邀請都市計畫、建築、交通及財務等領域專家共同把關，確保兼顧公共利益與服務品質。

何欣純今天出席市議員陳雅惠舉辦的水噹噹溫馨關懷寒冬送暖活動，她指出，台中是第二大城市，人口全台第二多，當然值得一座超巨蛋，她全力支持蓋超巨蛋，但龐大的公共工程需要詳細專業的評估報告，台中市議員曾質疑超巨蛋沒有經過詳細的專業評估報告。

何欣純提到，超巨蛋BOT案投資金額超過500億，創下全國新紀錄，更需要專業詳細評估，資訊也需要公開透明，這是市民權益，她支持興建超巨蛋，但呼籲台中市府告訴市民該案詳細的專業評估報告。