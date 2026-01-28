草屯嘉老山納骨塔 單月賣破1億充盈鎮庫

南投草屯鎮長簡賜勝就職滿周年，其上任後活化公共造產，其中嘉老山公墓納骨塔2樓新建櫃位，開放販售1個月就賣破1億元，為鎮庫帶進豐厚財源，公所更有底氣推動各項建設及社福政策。

草屯前鎮長簡景賢驟逝，去年元月補選由國民黨籍簡賜勝出線，上任屆滿一年，昨向鄉親報告施政成果。在活化公共造產部分，去年11月下旬開賣嘉老山公墓「慈恩堂」2樓納骨塔櫃位，1個月就賣破1億元，為鎮庫帶進豐厚財源，也讓公所更有能力做社福。

公所統計，嘉老山慈恩堂新增櫃位納灰（骨）櫃9978個、神主牌位1026個，去年11月27日開賣後至去年底，售出個人納灰櫃位979個、個人納骨櫃位122個、雙人櫃位120組、家族櫃位16組，神主牌位54組，目前收入達1.08億元。

簡賜勝表示，在公所開源節流下，更有底氣推動公共建設及社會福利，因此自今年起實施兒童生日禮金政策，鎮內1至5歲幼童每人領2萬元，嘉惠逾3000人，並編列經費為弱勢家庭投保意外保險，還有補助社區辦理課後安親照顧服務。另閒置已久的演藝中心重新招商利用，公有市場獲評四星優良市集。