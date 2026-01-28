500億台中超巨蛋招商 創體育場館BOT新高

台中市長盧秀燕去年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民間規畫投資（BOT），26日公告招商，到4月27日止。市府指出，本案預估投資金額約500億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

運動局長游志祥表示，本案採用民間自行規畫提案的BOT模式，民間投資者全額出資興建，市府提供場地，不僅可加快建設速度，也降低政府財政壓力；市府會建立專業審查機制，邀請都市計畫、建築、交通及財務等領域專家共同把關，確保兼顧公共利益與服務品質。

運動局說明，園區主體是1座符合國際賽事標準的多功能室內棒球場，結合綠地、公園等等，打造兼具城市機能與自然景觀的新地標；此外還將規畫運動訓練場地、商業空間、餐飲休憩、旅宿等多元商業設施，不只依賴大型賽事或活動收入。

市府指出，「台中超巨蛋BOT案」不只是單一場館建設，更是帶動運動產業轉型升級的重要契機，透過民間投資促進周邊區域發展、創造就業機會，吸引運動科技與智慧產業進駐，形塑完整產業鏈，提升城市的國際能見度與產業競爭力。

超巨蛋位於水湳經貿園區創研一用地，基地約16.35公頃，預計容納人數4.5萬人，市府規畫最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等等；外型初步規畫為較具科技感的葉片型，實際造型以投資人設計為主。

同樣位於北屯區的台中巨蛋也在緊鑼密鼓施工中，預計2030年10月完工、年底前啟用；目前工程進度約12%，較預定進度快了將近1倍。

市府指出，台中巨蛋分為主場館和副場館，主場館預計容納1萬5500人，可用於籃球、排球等運動賽事，及藝文娛樂表演和大型集會，不過沒辦法舉辦棒球比賽；副場館容納5000人，用於選手練習，以及中小型表演、商展、發表會等。