豐原蛋雞場異常死亡民代警示 動保處開立移動管制通知書

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員邱愛珊今晚說，豐原有蛋雞場異常死亡，她要求即刻稽查、嚴防疫情、守護市民食安。圖／取自邱愛珊臉書
台中市議員邱愛珊今晚示警指出，有人反映豐原某蛋雞場疑似出現雞隻異常大量死亡情形，民眾擔憂病死雞流向不明，恐涉及防疫與食安風險；她要求農業局、動保處及環保局 立即啟動聯合稽查，全面釐清事實，目前動保處已對該場開立「移動管制通知書」，在檢驗結果出爐前，禁止場內動物及相關物品移出。

邱愛珊表示，台中市動保處已說明，今天接獲通報後，上午派員前往現場訪查，現場雞隻確實出現健康異常症狀，已完成採樣並送中央單位檢驗；同時已對該場開立「移動管制通知書」，在檢驗結果出爐前，禁止場內動物及相關物品移出，防止可能的疫情擴散。

邱愛珊也要求市府，不能只聽業者說法。除了完成必要的採檢程序外，對是否有通報延遲、是否涉及隱匿情事，必須依法徹查、嚴格把關，該負的責任絕不能輕放。

邱愛珊表示，目前採檢檢體已送交化驗，她會持續緊盯每一個處理進度，並在結果出爐後，第一時間向大家清楚說明。若民眾對近期購買的蛋品有任何疑慮，除可洽詢市府消保官外，也可直接聯繫她服務處，她將協助轉介、追蹤處理。

台中市 動物 環保局

