台中某托嬰中心被取消準公托資格歇業疑要再營業 社會局回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中海線地區一家私立托嬰中心，曾涉及師資登載不實，判刑確定。台中市社會局去年已取消準公托資格，業者宣布歇業，民眾質疑業者在同址換名營業；社會局今說明，新托嬰中心負責人與原業者不同，依法申請公托並於去年底審查通過立案，未來會依法管理與稽查，確保托育品質。

海線這家托嬰中心，業者曾將離職員工登錄在「衛生福利部社會及家庭托育服務整合資訊系統」，以招收幼兒並向市府社會局申請補助，離職員工找其他托育相關工作，才發現被當人頭，控告托嬰中心偽造文書罪。

負責人及主管2人已被判拘役確定，台中市社會局去年7月與該托嬰中心終止準公共服務契約，追繳相關獎補助費用558萬元，該托嬰中心8月宣布歇業，家長無處托嬰，一度在市議員王立任等人陪同下，開記者會呼籲市府協助轉介。

台中市社會局表示，新的托嬰中心去年11月4日申請立案，負責人與原托嬰中心不同，社會局依私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法審查，會同相關局處會勘，確認符合立案規範，去年12月15日核准立案，並取得準公托資格，合法立案。

社會局說，海線該地址新舊托嬰中心，不論歇業或立案均依法審查，市府後續將持續依法管理與稽查，確保托育品質。

托嬰 社會局 托育

