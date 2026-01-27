快訊

北東濕冷雨勢大！這日急凍剩10度 下周緊接另波冷空氣

死亡率高達75%！赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

彰化男想追求女店員竟騷擾10個月 女方不忍了提告

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣詹姓男子對一名女店員有好感，想追求女店員，卻被女方拒絕，男子不放棄仍經常到店內想與女方聊天和要電話，甚至跟蹤女店員長達10個月，女店員受不了報警提告，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，處拘役50日，如易科罰金，需罰5萬元。

詹男2024年間因到彰化縣一家商店購物，對女店員產生好感，常去攀談，並希望女店員提供連絡方式，雖被女店員拒絕，他仍不放棄，從前年11月到去年8月經常去店家找女店聊天或盯梢，甚至跟蹤女店員，讓女店員感到害怕和不勝其擾，終於報警，彰化地檢署依違反跟蹤騷擾防制法將他起訴。

法官認為，詹男僅因單方對告訴人有好感，不思尊重他人及以理性方式處理人際關係，逕對女方反覆、持續為跟蹤騷擾行為，致告訴人心生畏怖，對告訴人日常生活或社會活動造成影響，使告訴人無端承受心理壓力及陰影，且女方表示無和解意願，因此依跟蹤騷擾罪，處拘役50日，可上訴。

彰化縣一名男子想追求女店員被拒，卻持續騷擾與跟蹤女方，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，將他判處拘役50日。記者林宛諭／攝影
彰化縣一名男子想追求女店員被拒，卻持續騷擾與跟蹤女方，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，將他判處拘役50日。記者林宛諭／攝影

店員 跟蹤騷擾

延伸閱讀

早有夙怨？彰化母子倒完垃圾慘被追打 六旬男疑酒後動手毆鄰居

彰化七選區綠營人選喬不攏 陳似梅連署召開臨時執委會29日民調有變數

3年22件交通事故 保四封閉彰化中興路陡坡便道...地方錯愕

彰化長者皮蛇疫苗太夯出現黃牛代排收費 衛生局：最高可罰25萬

相關新聞

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23...

成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

彰化男想追求女店員竟騷擾10個月 女方不忍了提告

彰化縣詹姓男子對一名女店員有好感，想追求女店員，卻被女方拒絕，男子不放棄仍經常到店內想與女方聊天和要電話，甚至跟蹤女店員...

宜蘭爆疑似虐童案 5歲男童頭部大片瘀青…縣府介入處理安置

宜蘭縣一名5歲大的男童疑受母親的男友不當對待，頭部多處瘀青。縣府社會處表示，已偕同警方將男童帶離保護，送醫驗傷並申請保護...

一天湊出1200萬！台鹽綠能前董座陳啓昱才交保 檢方不服再提抗告

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭昨裁定陳啓昱交保1200萬元...

纏訟17年...黎明幼兒園更五審逆轉判要拆 中市地政局回應了

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。