彰化男想追求女店員竟騷擾10個月 女方不忍了提告

彰化縣詹姓男子對一名女店員有好感，想追求女店員，卻被女方拒絕，男子不放棄仍經常到店內想與女方聊天和要電話，甚至跟蹤女店員長達10個月，女店員受不了報警提告，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，處拘役50日，如易科罰金，需罰5萬元。

詹男2024年間因到彰化縣一家商店購物，對女店員產生好感，常去攀談，並希望女店員提供連絡方式，雖被女店員拒絕，他仍不放棄，從前年11月到去年8月經常去店家找女店聊天或盯梢，甚至跟蹤女店員，讓女店員感到害怕和不勝其擾，終於報警，彰化地檢署依違反跟蹤騷擾防制法將他起訴。

法官認為，詹男僅因單方對告訴人有好感，不思尊重他人及以理性方式處理人際關係，逕對女方反覆、持續為跟蹤騷擾行為，致告訴人心生畏怖，對告訴人日常生活或社會活動造成影響，使告訴人無端承受心理壓力及陰影，且女方表示無和解意願，因此依跟蹤騷擾罪，處拘役50日，可上訴。