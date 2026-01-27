同樣來自台中一中 「台大媽媽讀書會」陳美利接會長

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台大媽媽讀書會」今進行第三任會長丁曉怡（左）把印信交接給新任會長陳美利，創會長蔡珮琳（中）監交。記者黃寅／攝影
「台大媽媽讀書會」今進行第三任會長丁曉怡（左）把印信交接給新任會長陳美利，創會長蔡珮琳（中）監交。記者黃寅／攝影

一群就讀台中一中又考上台大的學生媽媽們，為了照顧北漂的兒子，籌組成立「台大媽媽讀書會」今天進行第三、四屆的會長交接。新任會長、童綜合醫院副院長吳肇鑫的妻子陳美利表示，接任這個職務責任重大，除了感謝大家的推舉，往後會辦好更多的閱讀活動，也藉由相互交流，讓孩子和家長們的人生都更美好。

吳肇鑫今特別抽空到會場送花，支持妻子接任會長。他說，兒子吳建沂2021年考上台大醫科，當時初到台大就學，無論是在上課或是選擇住宿環境上，都受到很多同是台中一中的同學和家長協助，妻子也因此加入這個讀書會。這次妻子接任會長，有心要為大家服務，他也全力支持，將透過舉辦各種活動，增進大家的情感並一起成長。

陳美利曾任台中市醫師夫人聯誼會會長、台中一中科學班後援會會長，她致詞時說，這個讀書會名聲響亮、內蘊豐富，更是氣質優雅，大家的孩子們都曾在台中一中青春淬鍊，並在台灣大學拓展視野、成長茁壯。這群學生們的媽媽快樂相遇，大家不停止學習，想要讓人生更美麗。

她說，讀書會的宗旨是提升「閱讀樂趣、綻放光彩人生，以交流為橋樑，串起美麗的人生舞台」，期許能在既有的基礎上，持續以多元和深入的活動，讓每一次的交流和相聚都值得期待，為人生增添光彩。

包括創會長蔡珮琳、第二屆會長盧麗珠、第三屆會長丁曉怡、第四屆副會長陳素杏等人今都出席交接典禮，來賓還有景薰樓國際藝術拍賣公司董事長陳碧真、台灣比菲多公司董事黃齡儀等人。

丁曉怡感謝會員們以往熱情的參與和溫暖的支持，才讓她能歡喜付出、快樂承擔，第三屆已圓滿完成任務，新任會長陳美利和其團隊也設計了很多的活動，重點是要有「你的支持」。

「台大媽媽讀書會」今進行第三、四屆的會長交接。記者黃寅／攝影
「台大媽媽讀書會」今進行第三、四屆的會長交接。記者黃寅／攝影

