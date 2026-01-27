2026東勢新丁粄節好運再加「馬」 2月27日馬戲團躍飛山城

「2026台中東勢新丁粄節」將於2月27日、28日在東勢客家文化園區盛大登場，台中市政府客委會27日於市府市政大樓惠中樓1樓舉辦啟動儀式，敬邀全國民眾年假進山城，馬上來東勢感受客庄人情味，共度愉快的新丁粄節。

今天的啟動儀式，由客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕主持，立法院副院長江啟臣、市議員吳振嘉、邱愛珊、劉士州、市府經濟發展局長張峯源、建設局長陳大田、社會局長廖靜芝、法制局長李善植、地方稅務局長沈政安、運動局長游志祥、原住民族事務委員會主任委員楊馨怡及各區區長等人都到場。

江俊龍表示，打造「客家節慶品牌」是盧市長15項幸福政見之一，「台中東勢新丁粄節」是具有上百年歷史的客庄民俗活動，今年新丁粄節好運再加「馬」，特邀台灣第一個當代馬戲藝術團－由榮獲「中華民國十大傑出青年」林智偉團長帶領的FOCASA馬戲團，首次來到台中山城演出，是今年活動的最大亮點，2月27日晚間將在東勢客家文化園區帶來精采的親子劇場，邀請全國民眾一起打開《潘朵拉的盒子》，在新丁粄節探索馬戲魅力。

江俊龍說明，2026台中東勢新丁粄節延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」三大核心精神，在主視覺設計上，特別邀請專精水彩與油畫創作的藝術家丘璦珍老師，以「麒麟送子」為創作理念。

麒麟象徵祥瑞，同時也是伯公的守護神，而龜粄代表男生、桃粄代表女生，充分呼應品牌核心精神，是今年活動的另一大亮點。

江啟臣表示，新丁粄節代表客家人對家庭的重視，不只帶來好運，也可以祈求「好孕」。今年特別選在連假期間提前開跑，就是要讓大家有充裕的時間，帶著家人朋友一起來東勢感受這份喜悅。

江俊龍補充，不論龜粄、桃粄都是新丁粄，想生男生就吃龜粄，想生女生就吃桃粄。盧市長上任7年來，市府團隊持續透過公托倍倍增、公幼再加量、區區親子館等生育政策，打造讓年輕人願生樂養、安心成家的環境。

如今，公托從5處增加到48處，公幼也增加至280班，親子館從東勢親子館啟用後已達20座，今年更推動「台中愛胎萬計畫」，除了持續補助生育前兩名子女的家庭每胎2萬元，第三胎起逐胎增加1萬元，給予新生兒家庭實質幫助，讓幸福不只是口號，而是日常生活中最溫暖的支持。

客委會說明，2026台中東勢新丁粄節響應「台中Hi8，全城開趴」，規劃8大主題活動；2月27日上午由FOCASA馬戲團、青楓舞劇坊、東勢山城兩廣醒獅團領銜，與20多組踩街團隊從東勢國中出發，行經三民街、中山路，集結東勢客家文化園區迎接活動盛大開幕。當日晚會由FOCASA馬戲團帶來《潘朵拉的盒子》，精彩可期。

2月28日晚間由明哥菜車樂團、PALLAS帕拉斯、黃于娟、ZORN、小男孩樂團等演藝團隊接力演出。

客委會補充，園區展館內一年一度120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，並於兩日晚間6時分享給現場民眾；此外，民眾可至「北興里雙福祠」參與求子儀式，或前往「東勢文昌廟」祈求文運昌隆。

3月3日在東勢永光祠、永安宮、泰安宮、米粉寮樂善祠及芎蕉下伯公廟，皆有舉辦原汁原味的「鬪粄」活動，敬邀全國民眾年假進山城，馬上來東勢感受客庄人情味，共度愉快的新丁粄節！