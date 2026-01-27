泰雅寶庫數位典藏 谷關部落文化知識線上重現

快訊

中央社／ 台中27日電

谷關里山生活植物」手冊記錄台中市大甲溪上游的5個泰雅部落傳統生活及工藝，透過轉為數位知識典藏，讓原民文化跨越空間限制，線上即可窺見泰雅寶庫。

農業部林業保育署台中分署今天發布新聞稿，大甲溪中上游的南勢、裡冷、松鶴、哈崙台及斯可巴等5個泰雅族部落社區，擁有與山林共生、永續利用自然資源的豐富經驗。

台中分署長年陪伴推動里山倡議，並盤點傳統生活作物，在民國111年底出版「谷關里山生活植物—大谷關地區原鄉部落傳統生活與民族植物手冊」，記錄5個部落社區傳統生活中常利用的30種植物（含糧食、香料、編織、染料、建造及工藝作物等）及其泰雅語、耕作紀錄與照片。

過去這些「里山智慧」僅記載在實體手冊，受限於發行量與傳播媒介；如今透過與中央研究院數位文化中心的合作，轉化為數位典藏，讓學術界、部落青年及社會大眾能跨越空間限制，在線上探索泰雅族的山林寶庫。

台中分署指出，原住民族是山林最重要的夥伴，其傳統生活地景即是「里山倡議」的最佳實踐。中研院數位文化中心所建立的「原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」，由「開放博物館」技術平台支持，強調「共享與共創」。

透過本次跨單位合作，將台中分署第一線扎實的田野調查成果，導入標準化的數位典藏體系，能將因耆老凋零而面臨流失的里山智慧，加以保存並傳承；更可利用平台的主題策展模組，將部落傳統作物知識轉化為生動的數位展覽，提供教育數位素材、增加知識交流與普及化，提升文化推廣的深度與廣度。

