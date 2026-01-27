彰化晨陽學園雙喜臨門 獲捐兩輛交通車後學生單車去環島

彰化縣晨陽學園今獲捐兩輛交通車，學園學生並展開單車環島之旅，透過車輛象徵社會各界攜手支持和陪伴，逐步培養遵守社會規範、逆境勇氣的習慣與勇氣。

芳苑鄉在地企業二林榮成紙業、榮成山與田教育基金會各捐贈1輛交通車，財團法人顯恩慈善基金會贊助單車環島活動費用。

晨陽校長陳薇淳說，對於需要高關懷的逆境少年，「能不能準時到達」往往攸關「能不能持續學習與接受支持」，交通車不僅有接送功能，更是協助建立生活規律、穩定參與課程與訓練的重要工具，單車環島挑戰能幫助學生在團隊合作、體能訓練與自我突破的過程，逐步建立自信心與責任感，培養面對困難時堅持完成目標的能力。

榮成紙業表示，捐贈交通車不僅提供實質資源，更是榮成長期深耕地方、關懷偏鄉教育，始終相信每一個孩子都值得被好好守護的一份承諾，期盼榮成成為陪伴逆境少年找到正確方向、穩穩走在屬於自己道路上的溫柔堅定力量，祝福他們看見希望、勇敢前行。

晨陽學園前身為新街國小，被廢校轉型為住宿型中途學校，由社團法人彰化縣愛鄰社會福利協會承辦，長期服務中輟及有中輟之虞、家庭支持薄弱的少年。縣政府表示，獲捐的交通車將投入少年就醫、課程訓練、職涯探索、社區活動及家庭支持等服務接送。