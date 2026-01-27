台中大里草湖溪滑步車廣場啟用 河濱變身親子樂園

快訊

中央社／ 台中27日電

台中市大里區草湖溪滑步車廣場今年1月開放使用，結合滑步車道與滑板車廣場設計，讓草湖溪高灘地蛻變為寓教於樂的河濱新據點。

台中市水利局今天發布新聞稿表示，「台中市大里區草湖溪滑步車廣場」今年1月正式開放，規劃設置約2500平方公尺滑步車道及滑板車廣場。鋪面採繽紛活潑設計並融入紅綠燈、道路標誌等交通號誌元素，讓孩童在遊戲過程中自然建立交通安全觀念。

水利局提到，因基地位於中央管河川草湖溪高灘地，工程全程依循「水利法」及「河川管理辦法」等規定辦理，設計上兼顧河川防洪功能與高灘地使用彈性，並採用易於清理與維護的材料及工法，確保豪雨期間不影響通洪安全，平時則提供市民穩定、安全的活動空間。

水利局表示，草湖溪滑步車道及滑板車廣場啟用後，不僅提升河濱景觀與土地利用效益，也讓大里地區多了一處適合全齡共享的戶外休閒場域，展現市府推動「治水、親水、活水」並行的治理成果。

透過水岸空間活化與友善設施設置，讓河川不只是防洪設施，更成為貼近市民生活、陪伴孩子成長的重要公共空間。

設計 水利局 台中市

