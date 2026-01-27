台中公司企業老闆愛心前進彰化偏鄉 連辦3年喜願家園圍爐宴
原物料上漲及台美關稅衝擊中小企業，台中市經營者協會面臨募款困難，幸獲台中市政府工策會協助籌足善款，今招待彰化縣喜願家園院生享用圍爐宴，不但協會會員還端菜上桌，還號召志工桌邊服務，為院生提前帶來新年氣息。
台中市經營者協會舉辦彰化縣喜願家園圍爐邁入第三年，今請來台中市外燴師傅，烹煮龍蝦、鮑魚、干貝和炸排骨、燉雞等海陸好料，席開15桌，招待120名院生、喜願家園職工及志工。台中市經營者協會幹部上菜，每桌志工2至3人，為院生挾菜、盛湯。
舉辦喜願家園歲末圍爐餐會的台中市經營者協會，2023年經時任台中市政府工策會總幹事黃于珊推薦，到彰化縣芳苑鄉參加喜願家園懇親園遊會，發現收容精神障礙的社福機構為社會、家庭承擔大部分照顧工作但容易被忽略，喜願創辦人吳子鈞自家園2017年營運即年年自掏腰包舉辦圍爐餐會，台中市經營者協會深受感動，決定從此認捐圍爐費用。
圍爐餐會召集人林芳信說，台中市經營者協會成員來自中小企業，其中餐飲業、製造業的業者受到餐飲原物料價格攀升和台美關稅影響，獲利不及往年，喜願家園圍爐募款差一點出現斷層，幸好台中市工策會總幹事陳學聖和多名善心人士協助，歲末圍爐宴如期如質開辦，院民笑容就是最好回報。
喜願家園150名院民，身心狀況可參加圍爐宴有120人，一名年約30歲院民「阿雄」罹患大腸癌昨病逝，永遠缺席。因阿雄生前發病都追打爸爸，造成父子關係緊張，他爸爸從不參加喜願活動，去年底喜願發出圍爐宴邀請函，信中說明阿雄癌末，上周末職工發現他爸爸開車來，獨自在車上待很久才離開，翌日阿雄就走了。
喜願家園創辦人吳子鈞表示，社會大眾甚至家屬對精障患者的接納度有待加強，大環境不是很好的情況下，台中市經營者協會出錢出力，由多家公司負責人組成的金手獎樂團演奏，攜手讓院民連續三年感受過年圍爐「家的氛圍」，愛心令人感動。芳苑鄉長林保玲特地趕到，感謝台中公司企業家關愛芳苑鄉。
