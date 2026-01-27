快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

台中公司企業老闆愛心前進彰化偏鄉 連辦3年喜願家園圍爐宴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣喜願家園志工為院生布菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜願家園志工為院生布菜。記者簡慧珍／攝影

原物料上漲及台美關稅衝擊中小企業，台中市經營者協會面臨募款困難，幸獲台中市政府工策會協助籌足善款，今招待彰化縣喜願家園院生享用圍爐宴，不但協會會員還端菜上桌，還號召志工桌邊服務，為院生提前帶來新年氣息。

台中市經營者協會舉辦彰化縣喜願家園圍爐邁入第三年，今請來台中市外燴師傅，烹煮龍蝦、鮑魚、干貝和炸排骨、燉雞等海陸好料，席開15桌，招待120名院生、喜願家園職工及志工。台中市經營者協會幹部上菜，每桌志工2至3人，為院生挾菜、盛湯。

舉辦喜願家園歲末圍爐餐會的台中市經營者協會，2023年經時任台中市政府工策會總幹事黃于珊推薦，到彰化縣芳苑鄉參加喜願家園懇親園遊會，發現收容精神障礙的社福機構為社會、家庭承擔大部分照顧工作但容易被忽略，喜願創辦人吳子鈞自家園2017年營運即年年自掏腰包舉辦圍爐餐會，台中市經營者協會深受感動，決定從此認捐圍爐費用。

圍爐餐會召集人林芳信說，台中市經營者協會成員來自中小企業，其中餐飲業、製造業的業者受到餐飲原物料價格攀升和台美關稅影響，獲利不及往年，喜願家園圍爐募款差一點出現斷層，幸好台中市工策會總幹事陳學聖和多名善心人士協助，歲末圍爐宴如期如質開辦，院民笑容就是最好回報。

喜願家園150名院民，身心狀況可參加圍爐宴有120人，一名年約30歲院民「阿雄」罹患大腸癌昨病逝，永遠缺席。因阿雄生前發病都追打爸爸，造成父子關係緊張，他爸爸從不參加喜願活動，去年底喜願發出圍爐宴邀請函，信中說明阿雄癌末，上周末職工發現他爸爸開車來，獨自在車上待很久才離開，翌日阿雄就走了。

喜願家園創辦人吳子鈞表示，社會大眾甚至家屬對精障患者的接納度有待加強，大環境不是很好的情況下，台中市經營者協會出錢出力，由多家公司負責人組成的金手獎樂團演奏，攜手讓院民連續三年感受過年圍爐「家的氛圍」，愛心令人感動。芳苑鄉長林保玲特地趕到，感謝台中公司企業家關愛芳苑鄉。

彰化縣喜願家園獲金手獎樂團捐贈1萬元紅包。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜願家園獲金手獎樂團捐贈1萬元紅包。記者簡慧珍／攝影

台中市 台美關稅

延伸閱讀

早有夙怨？彰化母子倒完垃圾慘被追打 六旬男疑酒後動手毆鄰居

彰化七選區綠營人選喬不攏 陳似梅連署召開臨時執委會29日民調有變數

3年22件交通事故 保四封閉彰化中興路陡坡便道...地方錯愕

傳習傳統音樂戲曲 彰化縣文化局開辦課程13班

相關新聞

楊瓊瓔化身「阿瓔師」示範馬鈴薯創意料理 后里家政教室剪綵

立委楊瓊瓔今天下午出席后里區農會「家政暨食農教育研習教室啟用活動」，為全新整修的家政教室揭牌啟用。楊瓊瓔更換上圍裙，化身...

春節花卉盆栽彰化田尾金黃色系熱賣 業者：喜愛黃金投射心理

黃金價格直直漲，彰化縣田尾鄉園藝花卉業者察覺似乎帶動金黃色系商品的買氣，金黃色花卉盆栽上架被優先選購，金色花器銷量也上升...

台中公司企業老闆愛心前進彰化偏鄉 連辦3年喜願家園圍爐宴

原物料上漲及台美關稅衝擊中小企業，台中市經營者協會面臨募款困難，幸獲台中市政府工策會協助籌足善款，今招待彰化縣喜願家園院...

白海豚重要棲息環境受影響未反對？台中市農業局回應了

台中市府日前公告「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，環團今天到台中市政府陳情開記者會，要求市府縮小範圍，不要影響...

單月賣破1個億！南投草屯鎮長談施政 曝納骨塔變「黃金屋」

南投草屯鎮長簡賜勝就職滿周年，其上任後除加強文化建設，更戮力強優化交通社福，更活化公共造產，其中嘉老山公墓納骨塔2樓新建...

3年22件交通事故 保四封閉彰化中興路陡坡便道...地方錯愕

彰化市保四總隊中興路往寶山路的一處單向陡坡通道，長期作為民眾通往139縣道及74線東外環的便道，近日突然封閉，引發用路人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。