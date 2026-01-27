春節花卉盆栽彰化田尾金黃色系熱賣 業者：喜愛黃金投射心理
黃金價格直直漲，彰化縣田尾鄉園藝花卉業者察覺似乎帶動金黃色系商品的買氣，金黃色花卉盆栽上架被優先選購，金色花器銷量也上升，業者認為金價昂貴未必能大量購買，消費者把喜愛黃金心理投射在金色花卉和花器，也希望藉此招財。
再過20天就是農曆春節，田尾公路花園園藝花卉店湧入零售商批購，加上散客挑選，每個園區大車小車順流不息。田尾公路花園榮譽理事長許再生今表示，去年下半年出現特殊購買現象，金黃色系的開始「好賣」，例如耶誕節應景花卉聖誕紅的「金月」亮黃色就像金黃色，賣到斷貨。
許再生說，黃金很貴，今日飾掛牌價約每錢兩萬元，民眾買1錢黃金覺得貴而沒財富感，買一盆金黃色花卉500元有找且過年期間賞心悅目，可能因此金黃色系盆栽最優先被挑選，比紅色系、粉紅系色還好賣，常常上架不久就要補貨。
金黃色系列的應景盆栽有金桔、萬壽花、麗格海棠等，適合擺在窗台、櫃子上的每盆350元至500元。許再生說，台灣園藝界越來越講究品種權，金黃系色花卉很多是新品種，「金月」聖誕紅就是其中一之，加上原物料、工資上漲，盆栽零售價調整5%至10%。
供應全台小品盆栽占七成的瑞豐園藝，第三代經營者周家宏也注意到金色系逐漸受歡迎，盆栽雖以開運竹等傳統綠色植物為銷售大宗，但長壽花、蘭花也受歡迎；他指出，當然過年需要喜氣，紅色還是主流，可是金色花器、盆器銷售量逐漸成長，躍居第二位，金、紅輝映格外喜氣。
周家宏也說，原物料、薪資雙漲，盆栽成本增加，為維持買氣園藝業者不得不吸收部分成本，商品方面採簡約包裝或植物尺寸小一號，消費者不會覺得差很多，一樣買到有新春喜氣的商品。
