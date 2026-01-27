楊瓊瓔化身「阿瓔師」示範馬鈴薯創意料理 后里家政教室剪綵

立委楊瓊瓔今天下午出席后里區農會「家政暨食農教育研習教室啟用活動」，為全新整修的家政教室揭牌啟用。楊瓊瓔更換上圍裙，化身「阿瓔師」，在全國大飯店名廚指導下，使用后里當季盛產的馬鈴薯，親自示範創意料理螞蟻上「薯」，推廣吃當季、食在地的食農理念。

后里區農會長期投入農業推廣、家政教育與農村文化保存，設備老舊，使用上逐漸受限。楊瓊瓔去年6月邀集農業部與市府農業局等單位到場現勘，促成「強化農業推廣教育設施計畫」及「花卉產業文化推廣改善計畫」，總經費達255萬元，成功爭取中央與地方補助高達9成，讓改善工程順利推動。

家政暨食農教育研習教室改善計畫總經費185萬元，農業部補助120萬元、市府農業局補助55萬元，其餘由農會自籌，新增不鏽鋼折疊式工作台、壁式教學反射鏡、煙罩與抽氣系統等設備，並重新規劃為多功能農業推廣與食農教育體驗空間，大幅提升教學實用性與安全性。

后里區農會總幹事陳清琪表示，農會6樓的家政教室，前身其實是員工餐廳，因疫情期間停用、改為訂購便當，空間一度閒置荒廢。他感謝楊瓊瓔積極協助爭取經費，讓原本閒置的空間得以「華麗轉身」，活化成為兼具教學、推廣與體驗功能的家政教室。

楊瓊瓔表示，農業相關設施的改善與教育資源的投入，有助推動農村再生、產業升級及吸引年輕世代返鄉。家政暨食農教育研習教室與花卉產業文化館的全面升級，讓食農理念從產地走進生活，未來她將持續爭取中央與地方更多資源，讓「吃當季、食在地」的理念向下扎根，也為后里農業的永續發展開創新局。