白海豚重要棲息環境受影響未反對？台中市農業局回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府日前公告「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，環團今天到台中市政府陳情開記者會，要求市府縮小範圍，不要影響白海豚重要棲息環境。圖／取自梧棲區公所臉書
台中市府日前公告「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，環團今天到台中市政府陳情開記者會，要求市府縮小範圍，不要影響白海豚重要棲息環境。民代質疑這次的都市計畫變涉及會侵害白海豚重要棲地環境的台中港擴建，台中市農業局卻毫無反對聲音；農業局今天說明，將提供此區域涉及白海豚重要棲息環境意見給相關單位納入通盤檢討。

台中市農業局今天表示，有關「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案涉白海豚重要棲息環境一案，海洋委員會依據野生動物保育法第8條第4項於109年8月31日訂定「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」，範圍包括苗栗、台中、彰化、雲林等四縣市。依野生動物保育法第8條第2項規定，若在野生動物重要棲息環境進行開發利用行為，須經海洋委員會許可後，始得向目的事業主管機關提出申請。農業局將提供此區域涉及白海豚重要棲息環境意見給相關單位納入通盤檢討。

台中市議員吳佩芸表示，台中市政府曾在2017年看到瀕危的白海豚慘死決心說要改善棲地環境，當時農業局說希望透過多元保育改善野生動物白海豚的棲地環境，維持生態永續發展，這次的都市計畫變更涉及會去侵害白海豚重要棲地環境的台中港擴建，卻毫無反對聲音。

