單月賣破1個億！南投草屯鎮長談施政 曝納骨塔變「黃金屋」

南投草屯鎮長簡賜勝就職滿周年，其上任後除加強文化建設，更戮力強優化交通社福，更活化公共造產，其中嘉老山公墓納骨塔2樓新建櫃位，開放販售1個月就賣破1億元，為鎮庫帶進豐厚財源，公所更有底氣推動各項建設及社福政策。

草屯前鎮長簡景賢驟逝，去年元月補選由國民黨籍簡賜勝勝選，並於同月24日就職，至今上任屆滿一年，今在公所辦理說明會從公共建設、交通改善、文化休閒、產業觀光、環境保護、財政開源及社會福利等面向，向鄉親報告施政成果。

簡賜勝指出，過去公所位在草溪路的門面陳舊，經評估後整修換新風貌，並重新整建公有零售市場地下二樓停車場，讓民眾停車便利，更鎖定市區道路及瓶頸路段進行改善拓寬，大幅提升道路安全，逐步建構完善交通路網，守護用路人安全。

文化休閒上，除整建中山運動公園，對酷比親子公園周邊進行環境改善工程，更展開演藝中心天幕工程，盼成草屯新地標，強化在地藝文展演與休憩機能，並透過民歌演唱會、耶誕花火嘉年華、九九峰健走、鎮長盃籃球賽等提高草屯能見度。

他也提到，在環保與公共服務上，鎮內重啟恢復舊衣回收箱，試辦早上定點資源回收，提高回收便利性。此外，其任內派員支援花蓮災區清理，也加強國際交流，與日本新庄市深化友好關係，更重要的是他戮力活絡鎮有資產，為草屯開拓財源。

而在活化公共造產部分，將閒置已久的演藝中心重新招商活化利用，公有市場成效卓越獲評四星優良市集；去年11月下旬開賣嘉老山公墓「慈恩堂」2樓納骨塔櫃位，1個月就賣破1億元，為鎮庫帶進豐厚財源，也讓公所更有能力做社福。

公所統計，嘉老山慈恩堂新增櫃位納灰（骨）櫃9978個、神主牌位1026個，去年11月27日開賣後至去年底，售出個人納灰櫃位979個、個人納骨櫃位122個、雙人櫃位120組、家族櫃位16組，神主牌位54組，目前收入達1.08億元。