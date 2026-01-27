3年22件交通事故 保四封閉彰化中興路陡坡便道...地方錯愕
彰化市保四總隊中興路往寶山路的一處單向陡坡通道，長期作為民眾通往139縣道及74線東外環的便道，近日突然封閉，引發用路人不便與質疑。對此，彰化市公所與保四總隊說明，該路段屬機關用地，民眾做為道路通行事故頻傳，基於安全考量，才限制汽機車通行。
彰化市公所表示，該單向坡道屬於保四機關園區內，非公所管轄，道路長期供民眾使用，卻常被誤認為一般道路，近期有民眾反映封道造成不便，汽車仍可由另一處中興路行駛。
保四總隊指出，該通道狹窄且坡度陡峭，近3年已發生22件交通事故、造成15人受傷，且常有逆向違規情形；車輛在陡坡停等、起步，也產生空汙與噪音問題。為確保安全自去年12月29日起禁止汽機車通行，僅供行人使用。
保四原曾評估廢道，經縣府及市公所了解後，確認該處為機關用地內部通道，保四指出，因負有確保內部通道及行人安全的責任，也在實施前也已徵詢當地住戶意見，住戶對行人徒步區規劃均表示同意。
不過，前彰化市長邱建富在臉書指出，該路段開通超過60年，長期為民眾通行要道，卻僅以近3年事故數作為封路理由，是否真能提升整體交通安全，仍有討論空間。
邱建富也提到，目前替代動線須由中興路轉入寶山路，不僅仍需行經陡坡，還增加大角度轉彎，機車恐有摔落風險，大型車輛也可能發生翻落疑慮，且增加5分鐘路程，相關改道路線是否較原路線安全，仍有待更完整、專業的交通評估。
