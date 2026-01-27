是否加入民眾黨？中市無黨籍市議員吳佩芸：人單力薄是相對辛苦的

台中市民眾黨在下屆市議員選舉招兵買馬，已退出時代力量的南屯區無黨籍市議員吳佩芸動向備受矚目。吳佩芸上午參加搶救白海豚活動後受訪表示，記者問她是否會加入民眾黨？她表示，只要有任何可以一起合作推動進步的事情，她想都是一個好的方向。

吳佩芸說，這4年他一直感受到，如果要推動進步的法案，只有她一個人「人單力薄」是相對辛苦的，何況在今年選舉上她面臨了藍綠大黨的夾殺，這4年來走得相當辛苦，所以只要有任何可以一起合作推動進步的事情，她認為都是一個好的方向。

她說，有關如何推動南屯改革和進步的政策，是她主要從政的目的和方向，未來不管有進步的團體或公民團體在相關進步的法案上可以合作的話，都會是她合作的方向。