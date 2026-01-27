快訊

台中超巨蛋公告招商 預估投資500億元創台灣體育BOT紀錄

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
台中超巨蛋預計容納4.5萬人，最快2031年啟用，可以打棒球、辦演唱會，還有住宿、餐飲等多種商業功能。示意圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕年宣布推動「台中超巨蛋」，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民間規畫投資（BOT），昨公告招商，到4月27日止。市府指出，本案預估投資金額約500億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

台中市政府表示，本案核心「台中超巨蛋」，將是結合大型運動賽事、產業發展與創新應用的運動產業基地，為台灣運動產業注入嶄新動能；透過完善的整體園區規畫，推動運動經濟、培育相關產業及提升城市競爭力。

運動局長游志祥指出，本案採用民間自行規畫提案的BOT模式，由民間投資者全額出資興建，市府提供場地，此模式不僅可加快建設速度，也降低政府財政壓力；市府會建立專業審查機制，邀請都市計畫、建築、交通及財務等領域專家共同把關，確保兼顧公共利益與服務品質。

運動局說明，園區核心是符合國際賽事標準的多功能室內棒球場，結合開放式綠地、公園系統及友善行人動線，打造兼具城市機能與自然景觀的運動新地標；此外會導入運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施等等，形成多元穩定的發展模式，不只依賴大型賽事或活動收入。

市府指出，「台中超巨蛋BOT案」不只是單一場館建設，更是帶動運動產業轉型升級的重要契機，透過民間投資促進周邊區域發展、創造就業機會，吸引運動科技與智慧產業進駐，形塑完整產業鏈，提升城市的國際能見度與產業競爭力。

台中超巨蛋將位於水湳經貿園區創研一用地，基地規模約16.35公頃，預計容納人數約4.5萬人，根據市府規畫期程，最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等等。

台中超巨蛋昨起公告招商，至4月27日，預估投資金額約500億元。示意圖／台中市政府提供
運動 超巨蛋

