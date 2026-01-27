台中「借問站」退場或改名...官網沒即時更新 民眾霧煞煞

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市目前設有47處「借問站」，多數集中在和平區。圖／台中市政府提供
台中市設有47處「借問站」，但檢視觀旅局網站的借問站地圖卻僅有31處，高達16處落差，且借問店資訊未及時更新，店家已退出或是改名仍在清單上，造成民眾混淆。中市觀旅局表示，針對站點異動，已依規定填報雲端系統，但中央網站尚未同步更新，致資訊出現落差，將再函請交通部觀光署協助更新資料庫，方便旅客查詢。

交通部觀光署於全台景點設立「借問站」服務，協助國內外旅客解決疑難雜症，讓遊客輕鬆暢遊台灣。台中市共47處「借問站」，不過隨著手機與導航普及，旅客傾向透過網路自行搜尋，許多借問站乏人問津。中社觀光花市指出，近年來借問站使用率低，多數是國外客來問，但也寥寥可數。

觀光業者說，借問站有其存在必要，但不只服務，應該轉化為行銷策略，強化借問站品牌，政府應在機場與高鐵等重要交通節點設置借問站指引，並多加宣導，才可發揮其功能。

借問站提供在地觀光資訊，但網站資訊卻有許多問題。民進黨市議員黃守達舉例說，西區玩劇島已結束營運，卻還列在觀光署的清單裡；另晶品大飯店也已改稱福爾摩沙草悟道酒店，網站上也未同步更新，且觀旅局彙整的借問站地圖沒有標註地址，質疑觀旅局沒有落實管理。

國民黨市議員楊大鋐說，借問站多數集中在和平區，許多高美濕地、審計新村等熱門景點仍缺乏，應該加強區域平衡，也應更新網站資訊。

觀旅局指出，借問站設立採店家自願申請機制，和平區因觀光活動密集、業者參與意願高，設站數相對較多，並非集中或特定規劃設置。市府將持續配合中央補助計畫，輔導更多與觀光旅遊相關的店家加入，逐步擴展服務據點。

觀旅局強調，借問站均定期盤點管理，未來也持續推動設立與輔導作業，強化台中市整體友善旅遊服務網絡。

