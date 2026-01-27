聽新聞
歷經17年 台74線十九甲匝道通車

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程，中央與地方合作，昨正式通車，歷時17年，經費約7億元。記者黃寅／攝影
台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程，中央與地方合作，昨正式通車，歷時17年，經費約7億元。記者黃寅／攝影

「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程（十九甲匝道）」昨通車，歷經17年，中央與地方共投入7億餘元。未來經台74線往大里十九甲地區及大里工業區的車輛，不必再繞道，可縮短約3.5公里，節省近20分鐘。但匝道銜接的立善橋橋寬有限，地方關切是否衍生新的交通瓶頸。

公路局指出，十九甲匝道啟用後，區域交通動線可望改善，交通量預估可減少約14%至18%，並已於昨晚7時正式開放通行。

交通部長陳世凱指出，台74線已完成草湖交流道、大里東昇里匝道及此次啟用的十九甲匝道，經費累計達17億元；此外，台74線銜接國道一號的中清交流道投入62億元，國道四號經豐原、潭子銜接台74線工程也達305億元。針對大雅至豐原路段壅塞問題，未來將再投入168億元，辦理國道一號后里至大雅段拓寬工程。

不過，地方對通車後交通承載仍有疑慮。立德里長江慶賢指出，立善橋現況已相當壅塞，擔心匝道車流回堵，影響緊鄰橋側的十九甲消防分隊消防與救護動線，衝擊救災安全。

市議員江和樹也形容現行設計如同「大腸接小腸」，未來大里、太平工業區大型車輛增加，交通負擔恐進一步加重。

議員李天生則建議，可評估沿頭汴溪河堤共構高架橋，直接銜接大里工業區，避免再徵收土地，也有助大型車輛避開平面道路、快速進出台74線，相關構想已獲交通部長陳世凱表達認同。

