2026豐原糕餅手作嘉年華31日博愛街登場 300名免費DIY

年前採買好時機來了！結合糕餅展售與文化體驗的「2026豐原糕餅手作嘉年華」，將於1月31日下午1時至晚上7時，在素有「餅窟」美名的豐原博愛街（豐原太平洋百貨旁路段）熱鬧登場。活動現場將集結30家優質業者，讓民眾一次買齊送禮與自用好物，輕鬆迎接新年。

台中市政府經濟發展局26日舉辦活動發布會，搶先公布三大優惠好康，並加碼推出限量300名免費糕餅手作DIY體驗，邀請民眾把握年前採買時機，同時體驗糕餅文化魅力。

經發局副局長林敏棋表示，台中享有「糕餅之都」的美譽，而豐原正是糕餅文化的重要發源地，百年老店齊聚、底蘊深厚。市府自2023年以「糕餅發源地、體驗糕餅樂趣」為主題推動系列活動，深獲民眾好評，無論在製作技術、創意表現或風味品質上，都展現全國的頂尖水準。

今年特別邀請象徵一甲子傳承精神的小林煎餅、開創派點風潮的薔薇派，以及強調職人精神的柳川屋手作烘培，共同帶領民眾深入體驗台中糕餅文化的多元樣貌與傳承價值。

經發局說明，活動當天下午1時至晚上7時，現場規劃多項人氣活動，包括「500元就能買到600元消費券」、消費滿500元即可獲得限量鑰匙圈並參加摸彩，獎項包含廚餘機、液晶電視等實用好禮；消費累積滿3,000元，還可兌換限量活動紀念品。

最受期待的糕餅手作DIY體驗，限量300名，分6梯次進行、每梯次50人，將於各梯次體驗前30分鐘在服務台發放號碼牌，每人限領1張，發完為止，邀請民眾親手從揉製、成形到烘烤，完整感受糕餅職人的製作樂趣。

經發局進一步指出，適逢年節採買旺季，活動現場將集結30家優質業者，包含在地人氣糕餅品牌薔薇派、豐巢坊、雅富喜餅，甜點與餅乾類的旅禾、左心房友禮、老東家，以及薰衣草森林與陳允寶泉跨界聯名春節禮盒，另有榮獲十大伴手禮的熊介巧、玄羽皇家滴雞精、松鶴農產品酒莊等，讓民眾一次買齊送禮與自用好物，輕鬆迎接新年。