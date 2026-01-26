老婦、重機騎士車禍亡…彰警連3天大執法 首日取締22件違規

彰化市中正路、中民街口本月24日上午發生買菜老婦過馬路遭大貨車輾斃車禍，隔天中午縣道139線又有大型重機騎士自撞死亡，彰化警分局長劉千祥今走馬上任，今天下午起展開3天大執法，首日在縣道139線取締10件超速，另在其他路段取締12件砂石車違規。

彰化警分局指出，從今天起到28日共3天的下午1時到5時，針對大型車出人密集的花壇中山路、彰化市金馬路、彰南路、彰興路等路段，部署警力加強取締違規，防止大型車危害行人及車輛安全；另針對縣道139線也將加強稽查、巡邏，防制不當駕駛行為。

彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，兩側有林蔭隧道，是知名自行車遊憩路線，也吸引重機族及超跑族競飆，尤其東外環（台74甲）到螢光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段最熱門，尤其在數個連續彎道，一些喜歡飆速機車騎士，在過彎、壓車時未減慢速度，一個疏神往往衝到對向車道被撞，或者自撞路樹、護欄，甚至墜落山谷。

為了有效防制危險駕駛，彰化縣政府除了調降此一路段行車速限為40公里，並設有兩具固定式測速桿，同時加強警網攂攔查，也加強標線、標識設置，在幾個主要奪命彎道，更在中央分隔島設置大型交通桿桿，卻仍被車輛撞損十分嚴重，但車禍傷亡仍居高不下。

但139線的車禍依然居高不下，2024年10月曾發生騎紅牌重機的軍人自撞死亡車禍，2025年則共發生125件車禍，年底也有兩汽車對撞造成1死，今年至今也有5件車禍，包括昨天中午再發生駕駛紅牌大型重機的20歲騎士自撞身亡車禍。