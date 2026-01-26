台中海洋館迎馬年 推海馬特展揭雄性育兒等特性

迎接馬年，台中海洋館推出「海馬迎新 Horse成雙」，透過展覽了解海馬是硬骨魚類及海馬的特殊習性。適逢西洋情人節，更跨界攜手在地宮廟朝元宮，推出限量幸福御守。

台中海洋館今天發布新聞稿，迎接馬年，海洋館1月28日起推出「海馬迎新 Horse成雙」展覽，為大眾解答其實海馬是硬骨魚類，不同其他魚類橫游慣例，採取「直立泳姿」及自然界罕見的「雄性育兒」機制。民眾透過展覽能見證雄性海馬與雌性海馬的外型差異及特殊的育兒袋構造，更能了解海馬的特殊習性。

台中海洋館規劃互動活動，「穩拿好運」結合物理科學與海馬直立游泳特性，推出「海馬平衡玩具」的手作體驗，民眾調整重心讓紙海馬在指尖上屹立不搖。「Horse來電」為雙人感應打卡裝置，呼應海馬尾巴相纏習性，裝置由兩人同時觸摸兩側感應區方能啟動，是情侶與親子必拍的打卡熱點。

適逢西洋情人節，特展與梧棲朝元宮聯名推出幸福御守，朝元宮殿內供奉的「月下老人」被譽為「求正緣必拜」。

台中海洋館表示，海馬是海洋中極少數終身單一配偶的生物，兩者結合有月老的香火加持，更蘊含海馬「緊緊勾住幸福」的寓意。