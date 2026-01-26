傳習傳統音樂戲曲 彰化縣文化局開辦課程13班
彰化縣文化局推動傳統音樂戲曲傳習計畫開辦研習課程，即起開放報名；文化局指出，今年開辦13班，課程分為音樂與戲劇兩大類，音樂有南北管，戲劇類有七子戲、高甲戲等。
彰化縣文化局今天發布新聞稿指出，文化局推動傳統音樂戲曲傳習計畫，辦理研習課程，即起至2月28日止受理報名，邀請喜愛南北管音樂與傳統戲曲的民眾踴躍參加。
文化局人員表示，今年課程分為音樂類與戲劇類兩大類，開設13個班級，每班20至40人不等，其中音樂類開設南管研習4班、北管研習5班，戲劇類開設七子戲1班、北管戲1班及高甲戲2班。
文化局表示，這次課程在戲劇類，邀請到曾獲傳藝金曲獎特別獎的林吳素霞，指導戲劇類七子戲課程，其他南管、北管音樂及各項戲曲課程，也由多位知名樂團館先生及資深藝師授課。
文化局說明，除學習專業課程外，學員在期末課程結束前，也有機會參與文化局舉辦各項傳統戲曲展演活動及聯合成果發表會，實際站上舞台體驗演出臨場感；招生簡章可至彰化縣文化局或南北管音樂戲曲館服務台索取，或至彰化縣文化局網站最新消息下載報名表。
