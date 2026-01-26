快訊

花49元晉升千萬富翁！全家發票9幸運兒中大獎 獎落6縣市

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

傳習傳統音樂戲曲 彰化縣文化局開辦課程13班

中央社／ 彰化26日電

彰化縣文化局推動傳統音樂戲曲傳習計畫開辦研習課程，即起開放報名；文化局指出，今年開辦13班，課程分為音樂與戲劇兩大類，音樂有南北管，戲劇類有七子戲、高甲戲等。

彰化縣文化局今天發布新聞稿指出，文化局推動傳統音樂戲曲傳習計畫，辦理研習課程，即起至2月28日止受理報名，邀請喜愛南北管音樂與傳統戲曲的民眾踴躍參加。

文化局人員表示，今年課程分為音樂類與戲劇類兩大類，開設13個班級，每班20至40人不等，其中音樂類開設南管研習4班、北管研習5班，戲劇類開設七子戲1班、北管戲1班及高甲戲2班。

文化局表示，這次課程在戲劇類，邀請到曾獲傳藝金曲獎特別獎的林吳素霞，指導戲劇類七子戲課程，其他南管、北管音樂及各項戲曲課程，也由多位知名樂團館先生及資深藝師授課。

文化局說明，除學習專業課程外，學員在期末課程結束前，也有機會參與文化局舉辦各項傳統戲曲展演活動及聯合成果發表會，實際站上舞台體驗演出臨場感；招生簡章可至彰化縣文化局或南北管音樂戲曲館服務台索取，或至彰化縣文化局網站最新消息下載報名表。

文化局 音樂

延伸閱讀

彰化芳苑服務貼心 大型二手家具免費送清潔隊還免費運到家

共築台南鹽水風景 漫月美行動展覽帶動地方參與

鐮刀男闖彰化大村五通宮砍25尊神像 地院判4月

「金門第一風水名墓」國定古蹟修復竣工 兩岸後代齊聚謝土祭典

相關新聞

老婦、重機騎士車禍亡…彰警連3天大執法 首日取締22件違規

彰化市中正路、中民街口本月24日上午發生買菜老婦過馬路遭大貨車輾斃車禍，隔天中午縣道139線又有大型重機騎士自撞死亡，彰...

台74線十九甲匝道今晚通車 地方已有建議分流大里工業區聲音

「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程（十九甲匝道）」今完工通車，經台74線前往大里十九甲地區和大里工業區的車輛不必...

彰化縣4新分局長布達 彰化分局博士分局長劉千祥返鄉服務

彰化縣警察局新任彰化分局長劉千祥、鹿港分局長戴志龍、溪湖分局長曾裕景及芳苑分局長黃一航今天走馬上任，其中劉千祥是彰化溪湖...

南投九九峰園區 薰衣草森林預告3月9日正式試營運

薰衣草森林集團26日宣布，位於南投的全新園區—「薰衣草森林南投九九峰園區」，將採分階段方式開放體驗，並預計於3月9日正式...

中市廚餘機申請退件7成多…問題都出在這項文件 市府稱已簡化申請

台中市廚餘機補助申請的首波1萬台雖受到市民歡迎，很快就被搶申請一空，但卻有高達7成多的申請案被退件，須再補件。經發局表示...

立院經委會台中考察 民代爭取梧棲大樓整修、雅潭灌溉整治

立法院經濟委員會今天到台中考察農業建設，召委立委楊瓊瓔爭取，梧棲農會文化產業大樓整修工程經費由農業部補助6成、農業局配合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。