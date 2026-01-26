快訊

不甩職場霸凌、特權辦公室爭議 總統府今派高金枝掌司法院秘書長

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

台中市3處社宅將聯合招租 3月開放受理申請

中央社／ 台中26日電

台中市南屯建功5號、烏日高鐵及太平育賢3期等3處社會住宅，將辦理聯合招租作業，市府住宅發展工程處今天宣布，預計2月公告招租相關資訊、3月開放受理申請。

住宅處說明，這次聯合招租的社宅案場分別位於台中市南屯區、太平區及烏日區，都座落於交通便利、生活機能成熟的區域。為提升行政效率並減少民眾多次往返申請不便，特別採聯合招租方式辦理。

住宅處表示，其中南屯建功5號好宅，座落於建功路與春安路交叉口附近，提供1房型、2房型及3房型，共計101戶居住單元。

太平育賢3期好宅則座落於環中東路三段與育才路交叉口附近，位於太平育賢1期與2期間，提供1房型及2房型，共計250戶居住單元。

烏日高鐵好宅座落於三榮路二段與三榮十路交叉口附近，提供1房型、2房型及3房型，共計270戶居住單元。住宅處強調，3處社宅可望滿足不同型態的居住需求。

住宅處提醒，此次聯合招租作業相關資訊將於2月公告、3月開放受理申請，屆時將公告申請資格及相關作業期程，歡迎有居住需求的民眾密切留意相關資訊。

台中市 高鐵 社宅

延伸閱讀

高雄市長藍白合有譜？ 陳其邁：沒注意到這個新聞

陳其邁加碼婚育宅及租金補貼 高雄逾萬戶受惠

高雄大寮社宅婚育宅拚生育率 民代憂車位不足恐陷停車費比租金貴

1.1萬元入住北市文教區15坪房 興隆社宅E區招租了

相關新聞

玖壹壹執筆寫台中馬年春聯曝光 再加碼兩款隱藏版春聯

迎接新年到來，台中市今年邀請在地天團玖壹壹執筆書寫春聯，共推出三款賀聯，除家戶版「馬上有錢」，還有隱藏版的「超級馬利」、...

台74線十九甲匝道今晚通車 地方已有建議分流大里工業區聲音

「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程（十九甲匝道）」今完工通車，經台74線前往大里十九甲地區和大里工業區的車輛不必...

彰化縣4新分局長布達 彰化分局博士分局長劉千祥返鄉服務

彰化縣警察局新任彰化分局長劉千祥、鹿港分局長戴志龍、溪湖分局長曾裕景及芳苑分局長黃一航今天走馬上任，其中劉千祥是彰化溪湖...

南投九九峰園區 薰衣草森林預告3月9日正式試營運

薰衣草森林集團26日宣布，位於南投的全新園區—「薰衣草森林南投九九峰園區」，將採分階段方式開放體驗，並預計於3月9日正式...

中市廚餘機申請退件7成多…問題都出在這項文件 市府稱已簡化申請

台中市廚餘機補助申請的首波1萬台雖受到市民歡迎，很快就被搶申請一空，但卻有高達7成多的申請案被退件，須再補件。經發局表示...

立院經委會台中考察 民代爭取梧棲大樓整修、雅潭灌溉整治

立法院經濟委員會今天到台中考察農業建設，召委立委楊瓊瓔爭取，梧棲農會文化產業大樓整修工程經費由農業部補助6成、農業局配合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。