台中市3處社宅將聯合招租 3月開放受理申請
台中市南屯建功5號、烏日高鐵及太平育賢3期等3處社會住宅，將辦理聯合招租作業，市府住宅發展工程處今天宣布，預計2月公告招租相關資訊、3月開放受理申請。
住宅處說明，這次聯合招租的社宅案場分別位於台中市南屯區、太平區及烏日區，都座落於交通便利、生活機能成熟的區域。為提升行政效率並減少民眾多次往返申請不便，特別採聯合招租方式辦理。
住宅處表示，其中南屯建功5號好宅，座落於建功路與春安路交叉口附近，提供1房型、2房型及3房型，共計101戶居住單元。
太平育賢3期好宅則座落於環中東路三段與育才路交叉口附近，位於太平育賢1期與2期間，提供1房型及2房型，共計250戶居住單元。
烏日高鐵好宅座落於三榮路二段與三榮十路交叉口附近，提供1房型、2房型及3房型，共計270戶居住單元。住宅處強調，3處社宅可望滿足不同型態的居住需求。
住宅處提醒，此次聯合招租作業相關資訊將於2月公告、3月開放受理申請，屆時將公告申請資格及相關作業期程，歡迎有居住需求的民眾密切留意相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言