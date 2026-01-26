台74線十九甲匝道今晚通車 地方已有建議分流大里工業區聲音

「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程（十九甲匝道）」今完工通車，經台74線前往大里十九甲地區和大里工業區的車輛不必再繞行平面道路或橋下迴轉，行車時間大幅縮短。但是，因為所銜接的立善橋過窄，從匝道再分流至仁化地區的聲音不少。市議員李天生說，他建議沿頭汴溪河堤共構高架橋直接銜接大里工業區，不必讓工業區的大型車輛再繞經其他平面道路，交通部長陳世凱表示贊同以及可以進行規畫。

立德里長江慶賢說，立善橋現已本會塞，很多里民擔心車輛從台74線下來之後，若造成塞車，就在橋邊的十九甲消防分隊消防車和救護車的進出可能會受影響，也直接影響到救災。

市議員江和樹說，這個匝道等了10年終於等到了，大家都很高興。但是像目前這樣的「大腸接小腸」方式，就怕小腸會受阻。當初曾建議，匝道從台74線下來之後能再分流為左、右兩側，左邊去十九甲，右邊直接進去仁化，才不會像現在一樣全都經過十九甲。

因為從仁化路到立善橋本已塞，十九甲消防分隊前的立仁路也很塞，車輛要從經過此，再過一座橋才前往仁化，不如直接分流去仁化，這樣才有利於疏導。他說，尤其是未來大里工業區、太平工業區很多大型車輛一定也會經過此上台74線，所以交通負擔加重是可以想見的。

李天生說，匝道若與河堤共構不必再徵收土地，工法上也可行，有利於分流並讓大型車離開一般平面道路，也更容易上台74線。

而在此之前，包括江和樹、李天生等地方人士都認為，通車後這段期間應請警方加強交通疏導，新的號誌若發現有不足之處也應該趕緊微調，以保障民眾行的安全。