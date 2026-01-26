彰化縣4新分局長布達 彰化分局博士分局長劉千祥返鄉服務
彰化縣警察局新任彰化分局長劉千祥、鹿港分局長戴志龍、溪湖分局長曾裕景及芳苑分局長黃一航今天走馬上任，其中劉千祥是彰化溪湖人，返鄉服務。縣長王惠美主持交接典禮時，期勉在新任警察局長陳世煌領導下，能發揮所長，創造更輝煌的工作成果。
彰化縣警局在這波中高階警官調動，原督察長楊志傑調升台北市警察局督察、原彰化分局長林英煌調升彰化縣警察局督察長、原芳苑分局長宋俊良調任宜蘭縣警察局羅東分局長、原溪湖分局長蔡宏澤調任南投縣警察局南投分局長、原鹿港分局長黄世德調任屏東縣警察局潮州分局長。
新任彰化分局長劉千祥是溪湖人，中央警察大學66期、 大葉大學管理學博士畢業，專長是公共關係、危機管理等，歷任彰化縣警察局巡官、鹿港分局洪堀派出所所長、縣警局課員等。
由於既有8個分局長有4位是新派任，加上警察局長陳世煌也是新到任，對於彰化治安，尤其今年是選舉年，是一大考驗。
