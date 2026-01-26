台中海洋館迎接馬年系列活動 展示導覽不是馬的海馬
台中海洋館迎接2026馬年，本月28日起推出「海馬迎新Horse成雙」活動，適逢農曆春節與西洋情人節。透過海馬獨特的生物習性，傳遞出「平安穩定」與「家庭和睦」的美好寓意。海洋館說，海馬是海洋中極少數「終身單一配偶」的生物，象徵對伴侶的絕對忠誠。
台中海洋館表示，「海馬到底是魚還是馬？」這是常見疑問。海馬是硬骨魚類，打破魚類橫游慣例的「直立泳姿」、像猴子般靈活能捲住海草固定的「捲曲尾部」，及自然界罕見的「雄性育兒」機制。
台中海洋館規劃兩大互動活動，將海馬的生物特性轉化為好運儀式，推出「海馬平衡玩具」的手作體驗。讓民眾調整重心，讓紙海馬站起來，在指尖上屹立不搖，Horse來電是雙人感應打卡裝置。呼應海馬尾巴相纏的習性。該裝置需由兩人同時觸摸兩側感應區方能啟動，當電流接通、中央的紅心燈光亮起的瞬間，象徵兩人默契滿分。
活動也與梧棲百年歷史「梧棲朝元宮」聯名推出幸福御守。朝元宮殿內供奉「月下老人」，2月10日到21日，民眾於館內消費滿500元，不含門票與餐飲，即可領到此御守。
