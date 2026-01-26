南投九九峰氦氣球樂園試營運 縣民預約免費入園

南投縣長許淑華表示，九九峰氦氣球樂園將在今年農曆春節期間，結合燈會等年節活動正式啟用，預計2月11日起試營運，2月12日至14日開放南投縣民線上預約免費入園。

南投縣政府今天召開縣務會議，觀光處於會中指出，草屯鎮九九峰氦氣球樂園目前正在安裝建置，辦理試運轉檢測安全及審查作業，規劃1月28日進行氦氣球升空測試。

許淑華表示，園區預計2月11日起試營運，縣府將於2月12日至14日，開放南投縣民採線上預約免費搶先體驗，3天共開放1700個名額；其中草屯鎮居民提供1000個名額，其餘縣民700個名額。至於正式營運入園票價及相關優惠措施，縣府將於2月4日南投燈會記者會說明。

許淑華提到，今年南投燈會將有雙主燈亮點，除活動升級外，九九峰氦氣球樂園開園也可望形成新觀光動能，加上串聯國姓鄉熱門景點「橋聳雲天」等綠色遊憩路線，以及咖啡與水果等特色產業推廣活動，讓民眾在春節連假有豐富多元的旅遊選擇。